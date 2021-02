5 modelos de máscaras para quem se sente sufocado ou não quer estragar a maquiagem

De acordo com a lei federal nº 14.019/2020 o uso da proteção facial é obrigatória em vias públicas e transportes públicos coletivos, como ônibus, metrô, táxis, carros de aplicativos, ônibus, aeronaves ou embarcações de uso coletivo fretados.

A lei também diz que pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial estarão dispensadas da obrigação do uso, assim como crianças com menos de 3 anos.

Como se vê, se a pessoa não tiver qualquer tipo de deficiência, não estará isenta do uso de máscara quando sair de casa. Se você é do tipo que usa óculos e fica incomodado com o embasamento, se você precisa trabalhar e se sente sufocado, continua fazendo suas atividades físicas ou ainda não dispensa um batom, então existem máscaras que evitam o contato com a boca e que por isso são consideradas mais seguras.

Selecionamos 5 máscaras e acessórios que estão entre os mais vendidos no comércio eletrônico e que atendem justamente essas condições. Confira:

1. Máscara de rosto reutilizável com válvula de respiração ajustável para corrida, ciclismo e atividades ao ar livre – Compre a partir de R$ 29,99.







2. Máscara KN95 Filtragem 95% Antiembaçante à prova de poeira e proteção total do rosto – Compre a partir de R$ 160,00.







3. Suporte para máscaras com 4 peças de cobertura interna de silicone para o rosto, suporte interno, máscara 3D, lavável e reutilizável, confortável de usar, branca – Compre a partir de R$ 93,75.





4. Máscara Esportiva Knit Fiber Preta – Compre a partir de R$ 61,88.







5. Máscara Reutilizável Knit Safe V-Block – Compre a partir de R$ 60,00.







*Seja um assinante Amazon Prime: você terá frete grátis ilimitado e ainda poderá usufruir do canal de entretenimento que disponibiliza filmes, séries, músicas e muito mais por apenas R$ 9,90 ao mês. Faça o teste gratuitamente por 30 dias.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.