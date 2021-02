5 comportamentos que não te deixam superar o ex

Esquecer uma pessoa que foi importante não é nada fácil, mas superar o fim do relacionamento o quanto antes é fundamental para voltar a ser a feliz e buscar novas chances no amor. Por isso, a jornalista Jen Kim, se baseou em pesquisas para reunir cinco comportamentos não te deixam superar o ex.

Confira no artigo adaptado e traduzido do portal Psychology Today:

1.Fazer do término uma catástrofe.

Pensar no pior cenário possível, com pessimismo e exacerbando a dor, pode fazer você acreditar que nunca vai superar ou que aquela pessoa era sua última oportunidade. Ao ser mais realista, você evita que o processo se alongue e se torne ainda mais infeliz.

Reprodução / Giphy

2.Remoer.

Ao ser consumido por pensamentos de o que poderia ser feito diferente e ficar obcecado nos detalhes de algo que já passou você revive constantemente as memórias e isso se torna sua identidade. É preciso aprender sobre os erros, crescer e seguir em frente.

3.Recusar o fim.

Para realmente seguir em frente, você precisa querer deixar isso ir embora. Esperar voltar com a pessoa pode ser torturante e é preciso dar um basta na conexão – cortando a comunicação e contato, principalmente nas redes sociais.

Reprodução / Giphy

4.Perder a identidade.

Os casais dividem a vida e compartilham muitos gostos. Após o término é preciso buscar novas atividades para restaurar seu senso de identidade.

5.Ouvir apenas o que você deseja.

O apoio da família, amigos e até profissionais é importante após uma separação. Eles provavelmente o ajudarão com conselhos e algumas verdades que precisam ser ditas, mas é você que decide se abrir para receber este auxilio – que nem sempre é fácil.