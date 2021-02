Os signos do zodíaco que mais atraem parceiros difíceis no amor

Alguns signos do zodíaco tendem a ter a vida amorosa movimentada e podem acabar atraindo parceiros bem difíceis no amor. Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano sabe que entre suas qualidades, a comunicação e a facilidade em se conectar com as outras pessoas, são as que mais se destacam nos relacionamentos. Com isso, eles podem surpreender com a compreensão e gentileza aqueles que nem sempre levam isso dentro de si. Infelizmente, não é fácil adotar a forma de levar a vida do outro e ele pode sofrer com a frustração de parceiros que não conseguem ter o entendimento como base do relacionamento.

Câncer

O canceriano é mestre em ver amor mesmo por trás das dificuldades e pode ter certa tendência a entrar em dramas. Dessa maneira, ele acaba atraindo pessoas que não são fáceis de lidar e pode ter bagagens complicadas nos relacionamentos. Este signo também se relaciona de forma construtiva, mas em momentos de menor equilíbrio e de maior carência, acabam caindo em armadilhas arriscadas.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Capricórnio

Por mais que busque relacionamentos sólidos e não seja atraído por histórias dramáticas de amor, o capricorniano pode acabar insistindo bastante em pessoas difíceis e que não estão a sua altura apenas por idealização. Este signo não desiste de algo que já colocou na mente e pode se empenhar para mostrar ao mundo que está certo, pois odeia assumir equívocos; essa atitude pode deixar seu coracao insistente muito machucado.

Peixes

Sua personalidade compassiva e que sempre dá chances em busca de salvar as outras pessoas, pode acabar fazendo com que o pisciano atraia pessoas bastante complexas. Este signo se envolve facilmente em histórias repletas de intensidade e dramas, pois fantasia com amores regados a superação. Infelizmente, isso pode fazer com que eles sofram para ter uma conexão equilibrada.