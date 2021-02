Como chegar no ponto ideal do brigadeiro

Sol em achocolatado e ascendente em leite condensando. Qual brasileiro não ama um bom brigadeiro feito em casa?

Apesar de ser quase um consenso entre os doces preferidos no Brasil, as receitas de brigadeiro ainda são variadas e podem envolver uma série de ingredientes.

Por isso, o chef Dalton Rangel ensina como preparar a tradicional receita de brigadeiro de colher. Veja abaixo como fazer ou assista o vídeo no Dicas de Minuto, no YouTube do Band Receitas.

INGREDIENTES

1 lata de leite condensado

4 colheres de sopa de chocolate em pó

2 colheres de sopa de creme de leite

Manteiga a gosto

MODO DE PREPARO

Em uma panela, coloque o leite condensado e o chocolate em pó, leve ao fogo médio e vá mexendo.

O ponto ideal do brigadeiro é quando a mistura começa a soltar do fundo da panela e as bolhas que indicam fervura ficam grossas.

Quando estiver assim, retire do fogo e adicione manteiga para dar brilho, mexendo sempre. Para maior sabor e cremosidade, agregue também o creme de leite pasteurizado.