Assim funciona a nova função liberada pelo app WhatsApp para os usuários dos sistemas Android e iOS

O aplicativo de mensagens WhatsApp já conta com uma nova função ativada para os usuários dos sistemas Android e iOS.

A plataforma começou a utilizar a ferramenta Status para se comunicar diretamente com os usuários do mensageiro.

No primeiro “anúncio”, veiculado no início do mês, reforçou o compromisso com a privacidade do app de mensagens.

De acordo com informações do site FayerWayer, outros avisos também serão reproduzidos no mesmo espaço.

No entanto, não têm finalidade comercial ou publicitária no momento, mas tudo o que tiver a ver com o WhatsApp.

