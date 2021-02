Siga esses conselhos e amenize as manchas de espinha na pele

As lesões provocadas pela acne podem ser bastante incômodas, principalmente se você tem o costume de espremer as espinhas e não passar protetor solar. Infelizmente, esses dois comportamentos são responsáveis pela maioria das manchas que temos na pele.

Mas a boa notícia é que hoje já existem vários tratamentos cosméticos que são capazes de amenizar e até eliminar essas marcas. Listamos algumas recomendações para você inserir na sua rotina de cuidados com a pele. É ideal que você consulte o médico dermatologista para estabelecer a rotina ideal de skincare para sua pele.

Use sempre filtro solar

Os que têm cor de base são perfeitos para quem está buscando amenizar as manchas ocasionadas pelas espinhas. Além disso, o uso do produto previne o aparecimento de manchas novas. Opte por produtos com ação despigmentante. Eles ajuda a eliminar gradualmente a coloração mais escura. Use todos os dias, mesmo em casa e quando o dia estiver nublado.

Os dois ácidos nossos amigos

A combinação do árido tranexâmico e do ácido retinol é perfeita para quem tem manchas. Isso porque o retinol ajuda a estimular a renovação da camada superficial a pele, enquanto o tranexâmico tem função clareadora. Ou seja, quando usados em conjunto na sua rotina de skincare, podem alcançar excelentes resultados no tratamento de acne: tanto suavizando as manchas, quanto prevenindo o aparecimento.

Sérum multicorretor

Se usado em conjunto com o protetor solar, esse produto contribui para a correção das áreas com hiperpigmentação da pele, ajudando a obter um tom uniforme. É importante escolher um produto que contenha uma combinação eficiente de ativos naturais, como o ácido tranexâmico, niacinamida e esfoliante enzimático. O primeiro vai diminuir a pigmentação gerada nos processos inflamatórios, a niacinamida hidrata a pele e o esfoliante estimula a renovação celular, eliminando o pigmento nas camadas mais externas da pele.

Vitamina C

A ação antioxidante e uniformizadora dessa vitamina ameniza as marcas e é capaz de estimular a produção de colágeno e inibir a inflamação causadas pelos raios de UVA. Nesse caso, prefira produtos que tenham outros ativos de ação clareadora, como ácido salicílico e ácido hialurônico.