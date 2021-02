Para evitar uso de outros apps, WhatsApp prepara nova função que será liberada em breve para os usuários

Como detalhado recentemente, pelo Metro World News, o aplicativo WhatsApp trabalha em uma nova opção útil no compartilhamento de vídeos.

Conforme revelado pelo site especializado WABetaInfo, o app terá a possibilidade de silenciar vídeos rapidamente antes de enviá-los para um contato.

Atualmente, muitos recorrem a outros apps para silenciar antes de compartilhar na popular plataforma.

Com a novidade no app de mensagens, a função está disponível na seção onde o usuário costuma editar vídeo, facilitando o processo.

Ainda de acordo com as informações, a opção já está liberada para todos os testadores beta do sistema operacional Android.

Em breve também será liberada para todos os usuários da popular plataforma. Confira a novidade (captura de tela):

WABetaInfo

