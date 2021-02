Os signos que formam casais com objetivos diferentes, mas que podem se complementar

Alguns signos do zodíaco podem formar casais com formas diferentes de ver a vida e métodos opostos de ir atrás dos seus objetivos. No entanto, ainda assim eles podem se complementar e viver relacionamentos plenos.

Confira quais são:

Áries e Capricórnio

Enquanto o ariano mira sempre no futuro e não controla impulsos, o capricorniano é mais “lento” e atento. Ambos sabem que possuem diferenças, mas podem equilibrar suas ambições e alcançar muitas coisas juntos. Enquanto um idealiza a todo momento, o outro organiza os pensamentos; caminham em sintonia.

Touro e Gêmeos

Enquanto o geminiano é movido pela novidade e curiosidade, o taurino é capaz e buscar os prazeres sem sair da zona de conforto. Apesar dos diferentes focos, ambos conseguem tratar as diferenças com inteligência e podem se abrir para compreender o mundo um do outro. Quando acham os pontos em comum que podem uni-los, se tornam muito fortes juntos.

Câncer e Leão

Enquanto o canceriano pode ser mais introvertido e age em grupos, o leonino possui o objetivo de se destacar e liderar. Ambos podem ter algumas questões difíceis sobre o controle do relacionamento, mas conseguem se amar de forma intuitiva. Isso geralmente acontece quando eles começam a cultivar a relação de parceria e descobrir que sua natureza protetora, lutadora e sentimental pode ser bem semelhante. A comunicação fará a diferença.

Virgem e Sagitário

O espirito aventureiro e desapegado do sagitariano contrasta com a personalidade responsável, organizada e detalhista do virginiano. No entanto, este casal pode ter semelhanças que se complementam de forma imbatível: seu esforço, inteligência e luta pelos objetivos. Quando conseguem se fazer entender e começam a buscar novas experiências juntos, descobrem que podem se adaptar muito melhor as diversas situações da vida de forma unida.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Libra e Aquário

Enquanto o libriano busca mediar conflitos e agir de forma diplomática, o aquariano quebra padrões e dita suas próprias regras. No entanto, as diferenças destes signos fazem com que um consiga estimular o pensamento do outro, atraindo-se de forma bastante poderosa. Com o tempo, conseguem alinhar os objetivos de forma muito complementar e se satisfazem com a disposição de integrar grupos e promover as relações humanas. Eles encontram empenho e motivação um no outro.

Peixes e Escorpião

Enquanto o pisciano alimenta seu vasto mundo de sentimentos e fantasias, o escorpiano pode tentar conter algumas emoções e lutar pela realização dos desejos. Quando encontram no diálogo a forma de equilibrar o poder da imaginação e a iniciativa agressiva um do outro, descobrem que possuem muito em comum. Eles conseguem construir algo estável e verdadeiro que podem render diversas realizações, principalmente quando conhecem e mostram seus lados mais verdadeiros um ao outro.