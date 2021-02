Microsoft libera atualização que corrige falha no Windows

A Microsoft lançou recentemente patches para vulnerabilidades de segurança encontradas no Windows e em seus outros produtos.

O segundo pacote de atualizações de segurança deste ano traz correções para 56 vulnerabilidades, incluindo uma falha zero day que está sendo ativamente explorada.

Conforme revelado pela ESET, trata-se de uma vulnerabilidade local e “um atacante teria que ter acesso local à máquina (console ou SSH, por exemplo) ou depender da interação do usuário, como, por exemplo, abrir um documento malicioso”.

"Além da falha zero day, o último pacote de atualizações também inclui correções para 11 falhas de segurança consideradas críticas", detalhou.

Ainda de acordo com as informações, as atualizações de segurança foram lançadas para vários tipos de produtos Windows, como o Microsoft Office e o Skype for Business, por exemplo.

Com informações da ESET

