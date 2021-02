Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 15 a 19 de fevereiro de 2021

A terceira semana de fevereiro de 2021 acabou de começar e você já pode conferir o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Áries

A tendência a tomar grandes decisões com bons resultados aumenta. Problemas que envolvem mais pessoas ou grupos podem ser solucionados com sutileza e tato. É hora de planejar melhor e refletir.

Hora de trabalhar e não se deixar abalar por avisos ou reclamações; seja mais diplomático. Tenha confiança e evite tentar manipular as situações por insegurança. É preciso cuidar da saúde para evitar resfriados e problemas na garganta.

Solteiros podem se deparar com novos pretendentes e devem ter atenção com a comunicação. Evite cultivar o ciúme. Na vida amorosa, é preciso resolver os problemas com empatia e buscar reascender a chama saindo da rotina. Seus números da sorte são 61 e 56.

Touro

Momento de abrir a mente para parar de colocar limites a si mesmo. Novos projetos podem ser fascinantes e possíveis desentendimentos bobos não devem roubar seu animo. Fique atento a despesas inesperadas.

Recebe de bom grado os conselhos construtivos e não dê atenção a quem faz comentários negativos. Sua intuição pode ajudar a tomar boas decisões.

Uma conexão especial pode nascer no amor e alguém muito compatível o surpreende. Sua sensibilidade pode aumentar e seus verdadeiros talentos se destacam. Reconciliações podem acontecer.

Tenha atenção com a saúde e comece a fazer mais exercícios para se livrar das dores no corpo. É importante não se apegar a coisas superficiais e ir além da aparência. Seus números da sorte são 05 e 28.

Gêmeos

Hora de ter coragem e realizar aquilo que é preciso sem procrastinação. Lembre-se de deixar os desafios incentiva-lo a realizar mudanças para ser mais feliz. Uma oferta importante pode chegar.

Comunique-se de forma saudável e deixe a arrogância de lado. Seja mais responsável com a sua alimentação para ter a energia necessária. Uma mensagem importante deve chegar. Seus números da sorte são 45 e 67.

No amor, é preciso se distanciar de pessoas pouco sinceras ou que não deixam claras suas intenções. Leve os relacionamentos com compreensão e harmonia. Evite cultivar ressentimentos e se manter conectado a problemas do passado que deixaram traumas na vida amorosa.

Câncer

Momento de mudanças significativas que podem trazer recompensas; dê o melhor de você, pois isso será notado. Mantenha a ordem e a clareza para expressar ideias.

Evite se automedicar e cuide dos seus hábitos para se sentir melhor, especialmente de problemas no estômago. Seja mais seletivo em todos os aspectos da sua vida, agindo com tolerância, mas também com inteligência.

No amor, é hora de focar nas coisas de forma mais madura e estratégica, superando o que gera desconforto para poder atrair o melhor. Tenha atenção com as suas palavras.

Prefira ser discreto com algumas realizações, pois existem pessoas cujo nível de frustração é tão grande que não gostam de ver você brilhar. Seus números da sorte são 12 e 58.

Leão

O novo ganha destaque e isso pode marcar uma fase de renascimento. Deixe sua confiança aumentar e foque nas suas prioridades; seja positivo, mas não deixe a seriedade de lado. Mensagens importantes devem chegar.

A estabilidade se faz mais importante e os amigos podem demonstrar uma apoio importante; valorize quem se importa realmente por você. Seus números da sorte são 32 e 26.

Momento de entendimento para os casais e que será ainda mais positivo se for aliado com o bom humor, confiança e leveza. Os solteiros podem ter alguns problemas com julgamentos e imprevistos; ouça sua intuição e de um passo de cada vez.

Virgem

Novos objetivos e o aumento de confiança o fazem identificar novas prioridades. Não deixe que sua concentração seja roubada e busque os resultados que o deixarão satisfeito.

As noites tendem a trazer reflexões ou mensagens importantes. Busque se divertir para também aproveitar a vida a dois ou com os amigos. Alguém pode estar de olho em você com interesses românticos e isso será percebido.

Não tenha medo de assumir a própria sensibilidade, mas não dê atenção para as criticas de pessoa que não são importantes na sua vida. Tenha confiança. Seus números da sorte são 32 e 26.

Libra

Serão dias de sentimentos intensos e de descobrir as coisas que não vão bem em sua vida. Situações de fofoca e traições podem vir a tona e é necessário se concentrar para solucionar isso com estratégia e a decisão de seguir em frente.

Mudanças chegam e é importante cuidar da saúde física, mental e emocional; memórias reaparecem. O diálogo ajudará a enfrentar as questões que chegam. Uma viagem pode acontecer.

Alguns solteiros podem iniciar novas conexões e a popularidade aumenta. Defina limites e equilibre alguns aspectos para aproveitar isso da melhor forma. Seus números são 12 e 56.

Escorpião

Promessas são cumpridas e a intuição traz informações importantes para a compreensão de algumas questões. A vida financeira e no lar pode contar com alguns imprevistos. Momento de ter mais atenção com os gastos.

Na saúde, é melhor cuidar dos hábitos e alimentação para ter ainda mais energia positiva. Sua criatividade aumenta e deve ser expressa da melhor forma, buscando uma comunicação construtiva com bons argumentos e sem imposições.

Alguns amores tendem a se reconciliar e decidem dar um passo importante no relacionamento. Para os solteiros, novos amores podem ser apresentados por amigos ou alguém próximo começará a desenvolver uma atraca o mais profunda.

O planejamento e cama trarão bons resultados e seus números da sorte são 98 e 13.

Sagitário

Novas ideias e formas de começar novos projetos o ajudam a brilhar; o reconhecimento e realização chegarão. Fique atento com as oportunidades positivas que podem estar ao seu redor. Planeje e conquiste ainda mais aliados para o futuro.

Momento de cuidar da saúde com descanso e atividades prazerosas. No amor, novas conquistas podem ser muito compatíveis e você começa a ser mais sincero; apenas evite fazer cobranças e criar muitas expectativas logo no início.

O entendimento dos casais trará uma maior conexão. Fuja de triângulos amorosos e não desperdice seu tempo esperando quem não merece.

Estratégias para crescer e ambicionar novos lugares trazem transformações. Seus números da sorte são 9 e 8.

Capricórnio

As pessoas se surpreendem e descobrem suas boas intenções. Busque fazer planos para crescer profissionalmente e abra a sua mente para perseguir o caminho rumo ao novo, deixando o velho para trás; novas oportunidades chegam.

Evite fazer esforços sem preparo e sofrer de dores musculares. Comece aos poucos se movimentar para que sua energia flua ainda melhor. Conversas para esclarecer assuntos do passado acontecem.

A reaproximação no amor será motivada pela comunicação e barreiras são superadas. Serão dias de ter mais empatia e não se fechar para os sentimentos das outras pessoas. Mantenha-se positivo na hora de lidar com os problemas. Seus números da sorte são 51 e 19.

Aquário

Você alcança metas e comemora o sucesso. A criatividade dará cartas muito importantes e que o ajudam a começar coisas novas com muito empenho. Este é um novo ciclo de muita expansão.

Evite sofrer quedas e cuide dos seus ossos. A fertilidade aumenta e uma gravidez pode ser descoberta. Seus números da sorte são 45 e 19.

No amor, a necessidade de liberdade pode atrair mudanças. Alguns assuntos difíceis movimentam a vida dos casais. Novas oportunidades podem surgir na conquista.

Peixes

Momento de ser perseverante e firme em seus objetivos. Planos e projetos começam a se movimentar de forma muito positiva quando você reflete com paciência e foco. A vida financeira pode melhorar com uma nova oportunidade.

No amor, alguns desapontamentos podem causar desequilíbrios; tende entender a personalidade das outras pessoas e lembre-se que nem todo mundo age como você. Um novo amor pode ser atraído em um encontro inesperado.

Seu poder de atração aumenta e a intuição também; por isso, fique atento aos sonhos e pensamentos reveladores que podem trazer informações extras. Seu número da sorte são 79 e 83.