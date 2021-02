E agora, meu cachorro pode comer banana?

Se tem uma coisa que os cachorros amam, esta com certeza é poder se alimentar com opções alternativas à ração. Contudo, mesmo este sendo o desejo da maioria, nem tudo vai bem e traz benefícios para a saúde do seu pet.

Você já parou para se perguntar, por exemplo, se o seu cachorro pode comer banana?

Para quem tem curiosidade sobre esta pergunta, de acordo com o Dog Hero, sim, seu doguinho pode comer banana, porém sem exageros.

Ao oferecer banana para o seu cachorro, ele terá uma opção com bastante fibras e antioxidantes. O único ponto que você deve ficar em alerta, é que este alimento é rico em carboidratos, ou seja, no fim das contas se transformam em açúcar, podendo resultar em obesidade canina, caso consumido em excesso.

Assim sendo, você pode sim dar banana ao seu cachorro, porém esta não deve fazer parte da dieta regular do seu animal. Combinado?