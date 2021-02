Bandeira vermelha: 3 formas de reconhecer um narcisista no primeiro encontro

Caracterizado por uma personalidade cujo padrão generalizado de grandiosidade, necessidade de adulação e falta de empatia, o transtorno de personalidade narcisista é um comportamento mental cada vez mais analisado.

A Ph.D. em psicologia Elinor Greenberg, dividiu o Transtorno da Personalidade Narcisista em três subtipos principais – exibicionista , armário e tóxico – para explicar como reconhecer o comportamento de um narcisista no primeiro encontro.

Confira no texto traduzido e adaptado do portal Psychology Today:

Exibicionistas narcisistas

São eles que buscam ser o centro das atenções e admiração, dominando as conversas com muita confiança, histórias e até conselhos. Mas também ficam na defensiva quando se sentem inseguros,

Isso torna os narcisistas exibicionistas hipersensíveis até mesmo aos menores desprezos. Eles ficam chateados rapidamente e estão prontos para brigar por coisas que a maioria das pessoas nem percebe. Eles também podem ser bastante cruéis, porque não têm empatia emocional.

Eles esperam que quem está com eles os admire e concorde com tudo, sendo insensível e mandão. O desacordo é visto como crítica e é respondido com uma desvalorização. Eles precisam da garantia contínua de que são especiais, perfeitos e sempre certos.

Reprodução / Giphy

Narcisistas do armário

Ao contrário dos narcisistas exibicionistas, os narcisistas secretos se sentem desconfortáveis ​​quando o foco está diretamente neles. Eles querem ser "especiais", mas estão em conflito.

Em geral, os narcisistas secretos tendem a ser mais inseguros do que os narcisistas exibicionistas. Eles se sentem muito expostos e vulneráveis ​​para gostar de ser o centro das atenções. Em vez disso, eles encontram maneiras de se relacionar com pessoas, causas, religiões e outras coisas que admiram e consideram especiais; sentindo-se especiais por associação.

Eles não dizem “Eu sou especial, admira-me!”. Eles dizem “Isso é perfeito e especial. Você deve admirar (minha religião, meu amante, minha escola, este livro, entre outros)”.

Para isso, tentam manipular a situação para obter indiretamente o que querem, podendo bancar a vítima e usando a compaixão para que os outros o atendam. Tende a fingir ser mais legal do que realmente é.

Reprodução / Giphy

Narcisistas tóxicos

Os narcisistas tóxicos não se contentam em ser o centro das atenções; desejam o domínio completo e que outros se submetam a eles. Eles geralmente têm um lado sádico e gostam de magoar outras pessoas. Eles se sentem bem quando as pessoas obedecem e tem medo deles.

A raiva e amargura podem transparecer devido as fantasias nunca realizadas. São invejosos e frustram a felicidade das outras pessoas. Ele se comporta como a tia ou tio que sempre tem comentários ou perguntas constrangedoras para fazer.

O objetivo desta narcisista é estabelecer-se como melhor do que os outros e fazer você se sentir inferior e inadequado. A vida com eles é uma longa humilhação. Você nunca irá agradá-los e eles nunca irão elogiá-lo. Qualquer autoconfiança com a qual você iniciou um relacionamento provavelmente se desgastará e será substituída por dúvidas sobre si mesmo.

Reprodução / Giphy

É importante lembrar que a principal característica do transtorno de personalidade narcisista é que estas pessoas desvalorizam os outros para sustentar sua própria autoestima. Para alcançar este objetivo de fazer outra pessoa se sentir inútil, agem da seguinte forma: