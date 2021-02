Por que não consigo me conectar ao WhatsApp Web? Confira os principais problemas

Problemas de conexão no seu celular, computador ou rede Wi-Fi são as razões mais comuns que podem impedir você de receber ou enviar mensagens no WhatsApp Web/Computador.

Pensando nisso, a plataforma compartilhou no blog oficial algumas recomendações. Confira todos os pontos:

Problemas na conexão do celular

Como revelado, se não for possível enviar ou receber mensagens no WhatsApp no seu celular, você não conseguirá usar o WhatsApp Web/Computador no seu computador. Abra o WhatsApp no seu celular e tente enviar uma mensagem.

“Se consegue enviar mensagens no WhatsApp no seu celular, tente usar o WhatsApp Web/Computador novamente. Se ainda estiver com problemas ao enviar ou receber mensagens no WhatsApp Web/Computador, provavelmente há um problema de conexão no seu computador”, detalhou.

Problemas na conexão do computador

Você precisa de uma conexão à internet com sinal forte e estável no seu computador para usar o WhatsApp Web/Computador. Se uma barra amarela aparecer no topo da lista de conversas, com a mensagem Computador desconectado, verifique se a conexão à internet está ativa.

“Se a conexão à internet do seu computador está funcionando normalmente e ainda assim você não consegue enviar ou receber mensagens, tente atualizar a página do WhatsApp Web ou reiniciar o WhatsApp para computador”, informou.

Ainda de acordo com as informações, se o problema persistir, tente sair e acessar o WhatsApp Web/Computador novamente.

Problemas na conexão Wi-Fi

Se você estiver usando o WhatsApp Web em uma rede Wi-Fi administrada (por exemplo, em seu escritório ou universidade), ela pode estar configurada para bloquear ou limitar as conexões com o WhatsApp Web.

