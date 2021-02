Usuários do WhatsApp GB poderão ser banidos permanentemente; confira como mudar para o app oficial

Como detalhado nesta quinta-feira (11), pelo Metro World News, versões alternativas entre os usuários do aplicativo de mensagens WhatsApp estão cada vez mais populares. No entanto, o app oficial apertou o cerco, penalizando com ‘contas temporariamente banidas’.

Usuários do WhatsApp GB, por exemplo, poderão ser banidos permanentemente da plataforma. Para evitar qualquer contratempo, é necessário mudar para o app oficial.

Para isso, conforme revelado pelo blog do WhatsApp, pode ser necessário fazer backup do seu histórico de conversas antes de mudar para o app oficial do WhatsApp.

A recomendação do app é que o usuário siga os passos abaixo para baixar e transferir o histórico de conversas. Se não seguir esses passos, poderá perder o histórico de conversas. Confira como:

No GB WhatsApp, toque em Mais opções > Conversas > Backup de conversas.

No seu celular, toque em Configurações > Armazenamento > Arquivos.

Encontre a pasta do GB WhatsApp, pressione e segure para selecioná-la.

No canto superior direito, toque em Mais > Renomear e renomeie a pasta para “WhatsApp”.

Em seguida, abra a Play Store e baixe o app oficial do WhatsApp.

No WhatsApp, verifique seu número de telefone.

Na tela mostrando o backup encontrado, toque em Restaurar > Próximo.

O WhatsApp carregará as conversas existentes.

“Observe que não podemos garantir que a transferência do histórico de conversas será bem-sucedida porque o WhatsApp não é compatível com apps não oficiais”, detalhou.

Com informações do WhatsApp

