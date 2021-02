Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 12 a 14 de fevereiro de 2021

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para o segundo fim de semana de fevereiro de 2021:

Áries

Momento de dúvidas sobre seu futuro no trabalho ou carreira. Lembre-se de que seu signo está sempre em busca de reconhecimento e bem-estar, mas também gosta de se destacar. Reflita e persevere.

Uma proposta pode chegar à vida amorosa e alguns relacionamentos dão um passo importante para algo duradouro. Cuidado com problemas hormonais ou estresse; busque ajuda.

Seu dia de sorte será 14 de fevereiro, com o número 07. Tente usar muito o vermelho para atrair a sorte. Seja mais gentil para que você eleve sua energia positiva, lembre-se que o presente é um presente.

Touro

Momento de ter cautela na vida financeira e pagamentos. Você precisa se organizar mais para não tornar as coisas mais difíceis. Um amor do passado o procura e é preciso tratar desse assunto com empatia, tentando ficar em paz.

Continue se preparando profissionalmente para o futuro e tenha em mente que isso vai te ajudar muito na vida. Sua sorte aumenta em 13 de fevereiro com o número 09. Tente usar mais o amarelo para atrair coisas boas.

Considere usar sua criatividade para passar momentos a dois divertidos e significativos. Seja paciente consigo mesmo e com a própria vida, pois o tempo de ser feliz sempre chega.

Gêmeos

Você estará rodeado de muita sorte e terá dias de abundância. Sua sorte aumenta em 14 de fevereiro com o número 12. Procure usar o vermelho ou o laranja para atrair mais sorte.

Seja sincero na sua vida amorosa, pois isso pode levar a dar um passo importante. Leve em consideração que o seu signo pode ser muito contraditório em seus pensamentos, por isso procure ser mais perseverante com as ações positivas em sua vida.

Documentos ou burocracias são solucionadas. Não se preocupe com o que os outros falam sobre você e se dedique a quem te ama; isso será mais valioso. O bem-estar pessoal deve sempre ser levado em consideração.

Câncer

Fim de semana com agradáveis ​​surpresas em sua vida. Lembre-se que você está na sua hora de construir coisas importantes, apenas tente se cuidar da inveja e não fale muito sobre seus planos até que já tenham sido realizados.

Termine de fazer pagamentos e pense no futuro. Uma paixão virá e um dia especial de amor pode acontecer. Seja detalhista, mas evite tentar se exibir tanto no amor, é importante que o outro também faça esforços.

Você terá sorte no dia 13 de fevereiro com o número 21. Tente usar o branco ou azul para atrair boas energias. Não tente mais controlar pessoas ou situações por medo e aprenda a ser mais forte espiritualmente.

Leão

Você deve ter muita força interior para poder realizar todos os planos que tem em mente; lembre-se que seu pensamento é muito forte e você sempre alcança seus objetivos.

Você terá sorte no dia 13 de fevereiro com o número 05. Tente usar muito o laranja ou o amarelo para estimular a sorte. Você recebe um convite para viajar no mês de março.

Procure se dedicar aos estudos, é sempre imprescindível estar atualizado para ter melhores oportunidades de trabalh.

Um presente ou notícia na vida amorosa e vai te dar uma grande felicidade. É preciso dar um passo de cada vez para alcançar seus sonhos e objetivos na vida; que a constância seja sua melhor virtude.

Confira mais sobre os signos:

Virgem

É hora de se reinventar em tudo que está relacionado ao seu trabalho e ao seu próprio negócio, você tem que usar a criatividade para alcançar melhores resultados. Você está no seu melhor.

Lembre-se que este ano seu signo é um ótimo líder e não pense duas vezes para ir atrás do sucesso. Você terá sorte no dia 14 de fevereiro com o número 08 e o roxo. Você paga dívidas.

Procure ter cuidado com o álcool e com os vícios para depois não ter problemas de saúde. Não se preocupe mais, lembre-se que você é um ser de luz e toda vez que precisar de ajuda, peça proteção.

Um gesto importante pode marcar sua vida amorosa e deixá-lo muito feliz. Em 2021, existem muitas chances de que um relacionamento dê um passo importante e você se comprometa de forma mais séria.

Libra

Dê a si mesmo a oportunidade de ser feliz e se apaixonar novamente. Lembre-se que seu signo sempre está no momento ideal para viver um amor; você pode receber uma proposta de compromisso firme.

Você terá sorte no dia 13 de fevereiro com o número 27. Tente usar mais vermelho e verde para estimular a sorte. Faça mudanças em seu quarto ou casa para as energias fluírem e você se sentir melhor.

Cuidado com perdas ou roubos, seja mais cauteloso nas ruas. Você terá um reconhecimento em seu trabalho. Sua habilidade e poder são ilimitados para fazer qualquer coisa que você precise, apenas tente se concentrar mais em seu projeto de vida.

Escorpião

Você estará focado na busca do sucesso. Lembre-se que esses dias serão de mudanças muito positivas para sua vida, apenas tente manter sua atitude positiva e deixar seus rancores para trás.

Momento positivo para os estudos. Você terá uma surpresa muito agradável com o seu parceiro. Uma viagem pode surgir.

Cuidado com as mentiras no trabalho e tente não se envolver em situações desse tipo. Você terá sorte no dia 13 de fevereiro com o número 29. Tente usar mais as cores cinza ou branco para atrair energias positivas. Busque a perfeição dentro de você invocando a cada dia o quão feliz e abençoado você é; isso terá o poder de colocar coisas ainda melhores no seu caminho.

Sagitário

Você terá energias estranhas no trabalho e deve pensar duas vezes sobre o que vai dizer. Não tome decisões precipitadas e não revele tudo; lembre-se de que seu signo é muito intenso em tudo o que faz.

Uma viagem pode surgir. Cuide de problemas intestinais e tente se alimentar melhor. Neste 14 de fevereiro você terá uma surpresa de um novo amor. Os comprometidos passam momentos alegres e com significados especiais.

Você terá sorte no dia 13 de fevereiro com o número 50. Use mais o roxo e o branco. Não tenha medo das mudanças e tente fazer rotinas diferentes todos os dias para que a sua energia positiva cresça mais.

Capricórnio

Momento de preocupações no trabalho. Lembre-se que seu signo é sempre muito responsável no que faz e se concentra bem em todos os seus projetos; continue focado.

Uma pessoa próxima pode ficar doente; tente dar seu apoio. Os casais vivem muitas emoções e um presente inesperado pode chegar. Uma viagem pode ser planejada.

Você terá um golpe de sorte no dia 13 de fevereiro com o número 41. O preto e o vermelho são as cores que atrairão força. Lembre-se que você é o signo mais inteligente, mas deve reconhecer seu gênio forte e moderá-lo quando for necessário; assim você sempre terá a resposta para cada problema que surgir.

Aquário

Você viverá de seus melhores momentos. A felicidade chegará e o amor pode entrar na sua vida. Você fará uma viagem ou tirará alguns dias de folga. Estudos são concluídos da melhor forma.

Você terá sorte no dia 13 de fevereiro com o número 23. Tente usar mais o vermelho intenso para atrair mais sorte. Uma confissão firme de amor pode surpreendê-lo.

Nos relacionamentos os detalhes e a dedicação da sua parte farão toda a diferença. Permita-se sonhar acordado e deixe seus pensamentos flutuarem até a felicidade. Considere que os limites para atingir as metas são definidos apenas por você.

Peixes

Você terá muito trabalho e precisa se concentrar muito para realizar todos os seus projetos da melhor maneira. Você recebe uma proposta para viajar. Cuide mais do seu celular e evite acidentes ou perdas.

Você terá a sorte no dia 13 de fevereiro com o número 33. Use o branco e azul para estimular a sorte. Mantenha o cuidado com a saúde e alimentação.

Uma surpresa no amor o fará se sentir bem e pode ser um momento inesquecível. Trabalhe mais com seus medos e inseguranças para que a cada dia você se torne mais forte.