Companhia LATAM projeta fevereiro com operação menor em relação a janeiro

O Grupo LATAM Airlines divulgou nesta semana a estimativa de sua operação global para fevereiro, quando alcançará 35% da sua capacidade em relação ao mesmo período do ano anterior.

A informação foi revelada pela empresa por meio de comunicado. Como detalhado, o índice é menor do que o registrado em janeiro deste ano, de 39,8%, em um cenário dominado pelo aumento das restrições governamentais ao transporte aéreo em todo o mundo.

Especificamente no Brasil, em comparação com fevereiro de 2020, a companhia vai operar 57% da sua capacidade de voos domésticos, com 360 voos diários, e 15% da sua capacidade internacional. No País, a LATAM já voltou a atender 44 destinos nacionais.

Operação global

Ao todo, em fevereiro, o Grupo LATAM prevê operar 680 voos diários domésticos e internacionais, atendendo 115 destinos em 16 países. Além disso, o transporte de cargas deve ter aumento de 20% na oferta em comparação com 2020, alcançando a marca de 1.100 voos no mês.

“Todas as estimativas estão sujeitas à evolução da pandemia, bem como às restrições de viagens estabelecidas pelos países onde a LATAM opera”, completou.

Com informações da LATAM

