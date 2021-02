Battle Royale: Santander lança promoção inédita para jogadores do Free Fire

A Garena, desenvolvedora do Free Fire, anunciou nesta sexta-feira (12) o Santander Brasil como patrocinador oficial da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) na temporada 2021.

Como revelado, a nova parceria foi viabilizada pela eBrainz, consultoria de estratégia especializada no mundo gamer.

O acordo contará com ações repletas de benefícios para clientes Santander, como sorteios de até 2 milhões de diamantes, além de inserções publicitárias durante as partidas da Série A da LBFF 4.

E o primeiro dos incentivos será já a partir do dia 13. Os participantes que se cadastrarem na promoção por meio do Santander.com.br/frifas (link disponível a partir das 0h de hoje) terão duas opções para conquistar mais diamantes no Free Fire.

Para a temporada de 2021, a LBFF terá R$ 2,4 milhões de premiação total, sendo o valor dividido entre as três etapas da competição durante o ano. Apenas na LBFF 4, a premiação será de R$ 745 mil.

Com informações da Garena

