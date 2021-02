Samsung Galaxy: S21 Ultra, S21+, S21 e Buds Pro já estão disponíveis para pré-venda no Brasil

A linha de smartphones Galaxy S21 5G e o fone de ouvido sem fio Galaxy Buds Pro já estão disponíveis para pré-venda no Brasil, como revelado pela Samsung.

A pré-venda dos produtos começou nesta quarta-feira (10) e vai até 4 de março, com direito a descontos especiais para adquirir produtos da Samsung.

“Entre 10/02/2021 e 04/03/2021, quem comprar um S21 Ultra e se cadastrar no site ‘Samsung Para Você’ ganhará um voucher de R$ 2.000,00 para compras em produtos Samsung, além de um Galaxy SmartTag, novo localizador Bluetooth da Samsung”, detalhou.

Os descontos também se estendem a outros produtos do Ecossistema Galaxy que terão pré-venda iniciada em 10/02/2021.

Na compra de um S21 5G +, seguido do cadastro no site, o consumidor terá direito a um voucher de R$ 1.500,00 para compras em produtos Samsung, além de um Galaxy SmartTag.

Como revelado, quem adquirir um S21 5G e fizer o cadastro, receberá um voucher de R$ 1.000 e um Galaxy SmartTag.

“A Samsung disponibilizará gratuitamente, durante o período de pré-venda, um adaptador de tomada para todos os consumidores que adquirirem qualquer um dos smartphones da família Galaxy S21 5G, desde que solicitado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, através do site Samsung Para Você, conforme as regras definidas. A entrega será feita no endereço indicado pelo consumidor”, completou.

Divulgação

Buds Pro

Ainda de acordo com as informações, entre 10/02/2021 e 04/03/2021, quem comprar um Galaxy Buds Pro e se cadastrar no site 'Samsung Para Você' ganhará um voucher de R$ 400,00 para compras em produtos Samsung.

Com informações da Samsung

