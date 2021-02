Quando falamos de amor e romance, cada signo do zodíaco é atraído por coisas diferentes. Descubra a qualidade que faz o olho de cada signo do zodíaco brilhar:

Áries

O ariano pode ser um pouco exigente em relacionamentos e tende a ter uma postura muito ativa em tudo o que faz. Por isso, seus olhos brilham quando eles conhecem pessoas prontas para enfrentar qualquer desafio.

Touro

O taurino busca a confiança e estabilidade em seus relacionamentos mais profundos. Tudo isso faz com que as pessoas honestas e com um maior senso de responsabilidade brilhem nos seus olhos.

Gêmeos

O geminiano é um grande comunicador e é muito curioso nas relações. Por isso, pessoas abertas e que gostam de compartilhar suas ideias irão se destacar na hora do romance.

Câncer

O canceriano pode ser muito entregue no amor, mas também é desconfiado. Isso faz com que as pessoas mais profundas e que não medem seu carinho acabam atraindo-o ainda mais.

Leão

O leonino sabe que se destaca e que suas paixões são intensas. Por isso, pessoas seguras e que também roubam a admiração acabam fazendo seus olhos brilharem.

Confira mais sobre os signos:

Virgem

O virginiano é inteligente e muito empenhado em fazer tudo dar certo. Sendo assim, seus olhos brilham por pessoas corajosas e que não poupam esforços.

Libra

O libriano ama se relacionar e viver novas experiências a dois. Tudo isso faz com que ele se interesse ainda mais por pessoas aventureiras e que seguem seu coração.

Escorpião

O escorpiano não perde tempo em seus relacionamentos e conquistas. Por isso, ele se deixa levar ainda mais quando a outra pessoa está disposta a viver a paixão e mostrar que é confiável.

Sagitário

O sagitariano vibra com os novos acontecimentos e conquistas da sua vida como quem encara uma nova aventura. Por isso, seus olhos brilham quando encontram pessoas entregues a paixão e entusiasmadas.

Capricórnio

O capricorniano mantém suas relações buscando sentimentos sólidos e duradouros. Por isso, ele gosta de pessoas decididas e que não perdem tempo com jogos.

Aquário

O aquariano valoriza a independência, mas também gosta de receber atenção. Isso faz com que ele se interesse ainda mais por pessoas descontraídas e livres, mas que se empenham na conquista.

Peixes

O pisciano busca o amor nos sentimentos mais profundos e facilidade para compartilhar o que guarda dentro de si. Isso faz com que seus olhos brilhem ao conhecer pessoas intensas e que estão dispostas a dividir as inspirações.