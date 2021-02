Os signos do zodíaco que precisam ser notados

Alguns signos do zodíaco não passam despercebidos pela vida e precisam ser notados constantemente para que se sintam bem. Confira quais são:

Áries

O ariano adora receber a atenção antes de todos e é caloroso com os demais, marcando sua presença onde quer que seja. Ele é um imã de admiração e faz o possível para manter essa reputação de quem é a alma da festa, não importe a circunstancia.

Leão

O leonino está sempre preparado para se destacar e até quando é tímido consegue receber a atenção por onde passa. Ele atrai elogios e pode ostentar uma elegância própria, exibindo naturalmente suas melhores qualidades. Quando é confiante e atrevido, sua presença é ainda mais marcante.

Confira mais sobre os signos:

Libra

O libriano é inteligente e possui uma natureza romântica, por isso ama que as pessoas prestem a atenção na sua beleza, carisma e sensualidade. Ele sabe como agradar e ser adaptável para “encaixar” em todos os círculos sociais possíveis. Ele está sempre em busca de novas conexões e diversão.

Sagitário

O sagitariano adora aventura e costuma envolver as pessoas facilmente com uma personalidade amigável, bem humorada e, quase sempre, reflexiva sobre a vida. Ele topa facilmente qualquer tipo de experiência e não se limita, abrindo-se para conhecer e compartilhar tudo o que for possível com as outras pessoas.