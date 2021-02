Endwalker, expansão de Final Fantasy XIV Online, chega para PS5 e PS4 ainda este semestre

Endwalker, a próxima expansão de Final Fantasy XIV Online, chega para PS5 e PlayStation 4 ainda este semestre.

A novidade foi revelada pela Sony nesta semana, por meio de comunicado. Confira trailer de Endwalker:

Como revelado, a versão para PlayStation 5 de Final Fantasy XIV Online chega no dia 13 de abril, com o lançamento de um beta aberto, com a versão completa sendo lançada logo depois.

“Aventureiros novos e veteranos poderão jogar a experiência completa (com todas as atualizações até Shadowbringers) e com todas as melhorias que os usuários do PS5 esperam, a maneira perfeita de se preparar para Endwalker”, detalhou.

Por último, ainda de acordo com as informações, o Final Fantasy XIV Digital Fan Festival 2021 será realizado nos dias 14 e 15 de maio, e você poderá assistir o stream gratuitamente.

Com informações da Sony

