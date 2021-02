Ana Maria Braga ensina a fazer um delicioso croissant de frango

No programa desta quinta-feira, a apresentadora Ana Maria Braga, do Mais Você, ensinou a fazer um delicioso ‘lanchinho’ de massa folhada, um croissant de frango com massa e gergelim.

O croissant da ‘Ana Maria Braga’ é ideal para um lanchinho à tarde com as crianças ou para acompanhar a cervejinha no final da tarde.

O recheio é muito saboroso e além de frango leva azeitonas, gergelim, alcaparras, mostarda e queijo parmesão.

Aprenda a fazer o croissant de frango:

1 – Ingredientes do recheio

1 colher de sopa de azeite

3 colheres de sopa de azeitonas pretas picadas

2 colheres de sopa de alcaparras escorridas e picadas

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de mostarda

Meia xícara de chá de queijo parmesão ralado fino

Tomilho picadinho a gosto

1 folha de massa folhada laminada pronta, de 25 centímetros por 40 centímetros

1 colher de sopa de gergelim branco

1 colher de sopa de gergelim preto

1 colher de sopa de gergelim torrado

2 – como preparar o recheio

Esse recheio irá acompanhar o filé de frango para dar mais sabor ao croissant. Coloque em uma vasilha 1 colher de sopa de azeite, 3 colheres de azeitonas pretas picadas, 2 colheres de alcaparras picadas, 3 dentes de alho picados, 2 colheres de sopa de mostarda, meia xícara de chá de queijo parmesão ralado fino e tomilho a gosto. Misture bem os ingredientes e reserve.

3 – Massa

Abra uma lâmina de massa folhada de 25 x 40 centímetros sobre um saco plástico e salpique 1 colher de gergelim branco, preto e torrado. Passe o rolo de macarrão em cima para o gergelim aderir à massa.

Vire a massa e no lado sem gergelim pincele com ovo batido.

Corte a massa em tiras com 3 centímetros de largura e ponha na geladeira para firmar mais consistente.

4 – FRANGO

– 6 filés de frango finos

– Páprica picante e sal a gosto

– 1 ovo

5 – Como fazer

Tempere o frango com páprica e sal. Separe 3 filés, espalhe o recheio de azeitonas em cima e cubra com outro filé, fazendo ‘sanduíches’. Corte ao meio cada um deles, no sentido da altura.

Pegue a massa da geladeira e enrole o frango, envolvendo-o todo. Pegue outra tira e aça o mesmo, mas começando do final dessa vez. Tenha o cuidado de fechar a massa dos dois lados para que o frango não fique aparecendo. Pincele cada um dos croissants com ovo batido.

Leve para o forno pré-aquecido a 180 graus em uma assadeira forrada com papel-manteiga por mais ou menos 35 minutos, até dourar em cima. Retire do forno e sirva.