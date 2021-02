Tecnologia: Samsung apresenta novo Galaxy Buds Pro no Brasil

A Samsung apresentou nesta terça-feira (09) no Brasil os novos fones de ouvido Galaxy Buds Pro, que oferecem som envolvente, qualidade de chamada superior, cancelamento de ruído ativo (ANC, em inglês) inteligente e conectividade aprimorada em seus dispositivos.

Como revelado pela empresa, o Galaxy Buds Pro maximiza a qualidade de áudio e conveniência para os mais diferentes tipos de uso em um design elegante e moderno. A experiência do som é aperfeiçoada graças a um sistema de alto-falantes bidirecional maior.

“Além disso, houve aprimoramento no sistema de três microfones com Wind Shield, tornando a voz mais nítida do que nunca. Para completar, o dispositivo conta com a próxima geração de controle de som, com o cancelamento de ruído ativo inteligente para proporcionar experiências ainda mais imersivas”, detalhou.

Automaticamente, ao se conectar com seu smartphone ou tablet, o Áudio 360 dos novos Galaxy Buds Pro oferece uma experiência sonora de altíssima qualidade. Sua bateria de longa duração garante uma autonomia consistente para quem não abre mão de utilizar fones sem fio por até 28 horas seguidas.

“Novos fones de ouvido possuem cancelamento de ruído inteligente e oferecem excelente qualidade de áudio em um design premium totalmente remodelado”, completou.

Ainda de acordo com as informações, são protegidos com uma classificação de resistência à água IPX7, o mais alto padrão na linha Galaxy Buds.

Preço e disponibilidade: O Galaxy Buds Pro tem preço sugerido de R$ 1.399,00 e está disponível em três cores: Preto, Prata e Violeta.

Entre os dias 10/02/2021 e 04/03/2021, quem comprar um Galaxy Buds Pro e se cadastrar no site ‘Samsung Para Você’ ganhará um voucher de R$ 400,00 para compras em produtos Samsung.

Com informações da Samsung

