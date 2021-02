Riot Games anuncia novo torneio internacional de Teamfight Tactics

A Riot Games acaba de anunciar o Campeonato Teamfight Tactics: Destinos, o próximo torneio global da batalha automática de League of Legends.

Como revelado, o Campeonato TFT: Destinos irá expandir a competição regional e internacionalmente com prêmios adicionais, eliminatórias locais e uma final global maior.

“Programado para acontecer de 7 a 9 de abril, o Campeonato TFT: Destinos contará com vinte e quatro dos melhores jogadores do mundo competindo por US$ 250.000”, detalhou.

Ainda de acordo com as informações, os aspirantes a jogadores profissionais da América do Norte, América Latina, Brasil, Europa, Ásia e Oceania poderão se classificar para o evento por meio de seus respectivos torneios regionais.

Com informações da Riot Games

