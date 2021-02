Nova função desenvolvida pelo WhatsApp que será liberada em breve para os usuários Android

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha atualmente em uma nova opção útil no compartilhamento de vídeos.

Conforme revelado pelo site especializado WABetaInfo, o app terá a possibilidade de silenciar vídeos rapidamente antes de enviá-los para um contato.

Com a novidade no app, a alternância está disponível na seção onde o usuário costuma editar o vídeo.

Ainda de acordo com as informações, a opção está liberada para todos os testadores beta do sistema operacional Android.

Em breve a novidade será liberada para todos os usuários da popular plataforma de mensagens. Confira postagem:

🔕 WhatsApp is rolling out a mute video option! The option is available for all Android beta testers.https://t.co/ns1jkgoaoF — WABetaInfo (@WABetaInfo) February 7, 2021

