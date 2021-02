Tecnologia: Samsung lança novo Galaxy S21 no Brasil; confira os preços

A fabricante sul-coreana Samsung lançou nesta terça-feira (9) os novos Galaxy S21 no Brasil, com três versões: Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra.

Conforme revelado, principal linha de celulares, tem preços partindo de R$ 5.999 no mercado brasileiro. Confira todos os detalhes:

Galaxy S21 5G e Galaxy S21+ 5G

O Galaxy S21 5G e o Galaxy S21+ 5G têm, respectivamente, telas de 6,2” e 6,7”. Em ambas, o usuário terá uma incrível experiência de visualização, com rolagem super suave. As telas AMOLED 2x contam com uma taxa de atualização de até 120Hz.

As câmeras estão inseridas em uma caixa de metal que, aliada ao luxuoso acabamento dos smartphones, garante um visual ainda mais elegante. O Galaxy S21 5G estará disponível nas cores Violeta, Rosa, Cinza e Branco. Já o Galaxy S21+ 5G foi projetado nas cores Prata, Preto e Violeta.

"As câmeras triplas (Ultra Wide, Wide e Teleobjetiva) atingiram um nível profissional impressionante. São inúmeros recursos que permitem ao usuário registrar cada momento especial da vida com o máximo de detalhes e qualidade de imagem e que ajudam até mesmo produtores de conteúdo e amantes de fotografia", detalhou.

Os novos smartphones possuem o chipset mais recente e avançado criado para a linha Galaxy, com maior velocidade, eficiência de energia e recursos de computação, incluindo suporte à conectividade 5G e inteligência artificial.

Preço e disponibilidade no Brasil

A pré-venda do Galaxy S21 5G e do Galaxy S21+ 5G começa amanhã, 10 de fevereiro, em todo o Brasil. E, para celebrar o lançamento dos smartphones no mercado nacional, a Samsung preparou uma ação especial.

Divulgação

Entre os dias 10/2/2021 e 7/3/2021, quem comprar o Galaxy S21 5G e se cadastrar no site 'Samsung Para Você', dentro do período de 05/03/2021 a 04.04.2021 ganhará um voucher de R$ 1.000,00. Já quem comprar um S21+ 5Ge se cadastrar no site, dentro do período de 05/03/2021 a 04.04.2021 ganhará um voucher de R$ 1.500,00, para compras de produtos da Samsung, além de um Galaxy SmartTag.

Galaxy S21 Ultra 5G

Com a tela mais inteligente e brilhante já criada para a linha Galaxy S, câmera quádrupla de nível profissional e desempenho poderoso, o lançamento da Samsung representa experiências mais completas e inovadoras em um smartphone premium, incluindo compatibilidade com a S Pen", detalhou.

Como revelado, o Galaxy S21 Ultra 5G foi desenvolvido com uma tela imersiva de 6,8 polegadas. Ela é adaptável e altera a taxa de atualização, chegando a até 120Hz.

Para o Galaxy S21 Ultra 5G, a Samsung criou o mais avançado sistema de câmeras em nível profissional para um smartphone. Trata-se de uma câmara quádrupla com sensor aprimorado de 108MP, que conta com recursos de Inteligência Artificial.

Divulgação

"O novo smartphone conta com um conjunto quádruplo de câmeras traseiras, composto pelas lentes Ultra Wide de 12 MP, Wide de 108MP e pelo primeiro sistema de lentes duplas de zoom, que permite o registro de imagens nítidas, independentemente da sua posição em relação à ação capturada. Essa dupla de lentes equipadas com Dual Pixel (2PD) AF está atrelada à tecnologia Space Zoom 100x, que gera imagens ultra nítidas e hiper detalhadas", revelou.

O Galaxy S21 Ultra 5G se sustenta no mais avançado chipset já produzido para um dispositivo Galaxy. O sistema oferece computação avançada, maior velocidade e maior eficiência energética. Também é possível que uma carga de 50% seja realizada em apenas 30 minutos.

Divulgação

Preço e disponibilidade no Brasil

Ainda de acordo com as informações, entre os dias 10/02/2021 e 07/03/2021, quem comprar o Galaxy S21 Ultra 5G e se cadastrar no site Samsung Para Você entre 05/03/2021 e 04/04/2021 ganhará um voucher de R$ 2.000,00 para compras de produtos da Samsung além de um Galaxy SmartTag.

Com informações da Samsung

LEIA TAMBÉM: