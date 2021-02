Os signos do zodíaco que podem travar no amor por insegurança

Durante o romance e o flerte, alguns signos do zodíaco são mais propensos a deixar a insegurança tomar conta e acabam travando no amor. Confira quais são:

Touro

O taurino pode deixar a insegurança frear sua perseverança se sentir que está muito exposto. Este signo sempre vai atrás do que deseja, mas no romance prefere ser conquistado a disputar a atenção com outros pretendentes. Por vezes, pode desistir daquilo que não parece ganho logo de cara.

Câncer

O canceriano pode se esconder e guardar seus sentimentos a sete chaves se acabar se sentindo ameaçado. Ele pode ser até um pouco tímido e, em alguns casos, acaba mentindo para si mesmo ao tentar demonstrar que não se importa, apenas por medo de tentar. Para este signo é mais fácil se comunicar por mensagens do que encarar de frente.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Capricórnio

O capricorniano pode acabar se envergonhando quando acha que cometeu algum deslize. Ele gosta de conquistar com excelência e tende a ficar acuado quando sua insegurança é demonstrada de alguma forma. Ao tomar um tempo e parar de se julgar tanto, ele consegue voltar a agir no romance.

Virgem

O virginiano pode deixar o complexo de inferioridade tomar conta se sentir que disputa a atenção com mais alguém tão bom quanto ele. Por vezes, este signo prefere tirar seu time de campo por insegurança e pode desenvolver bloqueios na vida afetiva que o impedem de seguir em frente.