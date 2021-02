Os signos que usam o desentendimento como arma de defesa no amor

Alguns signos do zodíaco podem preferir brigar a abordar alguns problemas no relacionamento de forma honesta e direta. Confira quais são:

Áries

O ariano pode usar discussões repentinas ou tratamentos de silêncio para conseguir que o parceiro se sinta inseguro e se torne mais maleável com seus erros. Este signo não tem medo de confrontar e pode usar isso para tirar o foco de alguns problemas ou virar o jogo de quem é o verdadeiro culpado.

Câncer

Por mais que prefira o carinho, o canceriano também pode aumentar os desentendimentos e levá-los para o caminho que os favorecerá. Este signo pode guardar mágoas e remoer algumas situações em momentos delicados, principalmente quando poderiam ser julgados por suas atitudes.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Capricórnio

O capricorniano pode tentar desviar a culpa entrando em conflitos com parceiro, mostrando o lado mais difícil da sua personalidade e gerenciando a briga muito bem, sem se abalar realmente. Para este signo, suas as frustrações sempre são muito maiores e importantes que a do outro.

Peixes

O pisciano pode alimentar discussões e dramas para descontar aquilo que o machucou e ainda não foi superado. Quando isso acontece, este signo tende entrar em um ciclo de embates e problemas que se acumulam ao invés de mostrar o que realmente o faz se sentir injustiçado.