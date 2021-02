Google Chrome corrige vulnerabilidade perigosa com nova atualização neta semana

Hackers estão explorando ativamente uma vulnerabilidade perigosa no Google Chrome, de acordo com informações divulgadas pela Kaspersky.

As versões do navegador para os principais sistemas operacionais de desktop (Windows, MacOS e Linux) são vulneráveis. Como detalhado, a recomendação é atualizar imediatamente.

Com o Chrome 88.0.4324.150, o Google já corrigiu a falha. A vulnerabilidade permite que os cibercriminosos executem um ataque heap overflow – manipulação que pode levar à execução remota de código no dispositivo da vítima.

“Explorar a vulnerabilidade pode ser tão simples quanto criar um site malicioso e atrair vítimas, mas com um resultado potencialmente devastador: eles podem obter controle total sobre o sistema afetado”, detalhou.

Como atualizar

Para fazer isso, clique no botão com três pontos no canto superior direito da janela do navegador e clique em Configurações → Sobre o Chrome . Depois de abrir esta página, seu navegador será atualizado.

Com informações da Kaspersky

