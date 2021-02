Battle Royale: Série B da Liga Brasileira de Free Fire começa nesta quinta-feira (11)

Começa nesta quinta-feira (11) a Série B da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF), divisão de acesso que garante vagas à elite do Free Fire no Brasil. Como revelado, a organização da categoria é uma parceria entre Garena e LnK.

Com 36 equipes, a Série B será dividida em três fases distintas e terá transmissão às quintas-feiras, a partir das 17h, pelos canais eSportv (no YouTube e BOOYAH!) e canais Garena (YouTube e BOOYAH!).

“Na primeira fase da competição, três grupos de 12 equipes terão três semanas para somar pontos e garantir sua permanência na disputa. As seis melhores equipes de cada grupo avançam para a próxima fase, enquanto o 7º e o 8º de cada grupo garantem a permanência na próxima temporada da Série B. Os quatro piores de cada grupo são automaticamente rebaixados”, detalhou.

Vem aí: Série B da #LBFF! 🔥

Os 36 times que vão brigar pelo acesso a sonhada Elite do Free Fire já foram definidos! E no dia 11/02, quinta-feira, às 17h, você acompanha a primeira rodada da série! Ao vivo em nossos canais oficiais no YouTube, @booyahlive e @esportv. pic.twitter.com/VPPtHzRceI — Free Fire Esports – Brasil (@FFesportsBR) February 9, 2021

Na fase seguinte, três grupos de seis equipes jogam partidas por três semanas e os quatro melhores se classificam para a Grande Final da Série B da LBFF.

Ainda de acordo com as informações, na Grande Final, em 28 de março, as equipes se enfrentam por seis quedas em Bermuda, Kalahari e Purgatório. O 1º e o 2º colocados sobem direto para a Série A da LBFF 5, enquanto as equipes que ficarem entre a 3ª e 10ª posições disputam o Grupo de Acesso. As duas piores equipes garantem a permanência na próxima temporada da Série B.

Com informações da Garena

