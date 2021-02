Ana Maria Braga ensina receita de de Quibe sem glúten

O programa Mais Você desta terça-feira trouxe uma receita da apresentadora Ana Maria Braga de um quibe sem glúten, ou seja, sem trigo.

Nesta receita, o quibe é substituído por uma farinha feita a partir do arroz moído no liquidificador e berinjela, me o resultado é muito gostoso também.

Aprenda a Fazer o quibe cru sem glúten

Ingredientes

1 xícara de chá ou 200 gramas de arroz branco cru

1 xícara de chá ou 240 mililitros de água em temperatura ambiente

5 berinjelas médias inteiras ou 1 quilo e meio

500 gramas de carne moída

4 colheres de sopa de azeite

1 xícara de chá ou 200 gramas de cebola ralada

Suco e as raspas da casca de 1 limão

Pimenta síria e sal a gosto

Um quarto de xícara chá ou 50 gramas de manteiga com sal

Modo de preparo

– Triture 1 xícara de arroz branco cru até virar farinha. Transfira para uma tigela e acrescenta uma xícara e água e deixe descansar por 3 horas

– Use a boca do fogão para queimar (bem) e despelar 5 berinjelas médias. É necessário retirar toda a casca

– Escorra a água do arroz e acrescente a berinjela, 500 gramas de carne moída, 4 colheres de sopa de azeite, 1 xícara de chá de cebola ralada, suco e raspas de casca de 1 limão, pimenta e sal a gosto e misture bem usando as mãos.

– Espalhe a massa em uma assadeira untada com azeite no fundo e nas laterais.

– Com uma faca, corte os quadrados do quibe na assadeira, tomando o cuidado de ir com a faca até o fundo da massa.

– Cubra com papel alumínio e leve ao forno de 200 graus por 20 minutos.

– Após o tempo, retire do forno, remova o papel alumínio e coloque uma colher de café de manteiga com sal no intervalo de cada quadrado. Volte ao forno, sem papel alumínio, por mais 30 minutos a 250 graus.

Retire e sirva com limão e acompanhamentos a gosto.