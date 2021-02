Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 8 a 12 de fevereiro de 2021

A segunda semana deste mês está começando e reserva surpresas para todos os signos do zodíaco. Confira o que pode rolar de 8 a 12 de fevereiro de 2021:

Áries

Momento de renascimento na vida, especialmente no trabalho; prepare-se para receber novas propostas. Isso não só o ajudará a crescer financeiramente, mas também como pessoa intelectualmente, pois trará desafios muito importantes.

Novas aventuras ou oportunidades de viajar surgem. Você terá sorte na terça-feira com o número 7. O cor amarelo ajudará a atrair a fortuna. Evite se intrometer na vida de outras pessoas e conflitos.

Você quita dívidas e começa a economizar. O amor por alguém de Capricórnio ou Aquário vai voltar para ficar. Tudo ficará bem em questões de saúde e cirurgias.

Touro

O verdadeiro amor pode ser descoberto ou entrar na sua vida. Semana de muita análise e pensamentos sobre o futuro; coloque os esforços possíveis para atingir seus objetivos.

Esta semana você recebe o convite para fazer uma viagem por questões de novos projetos e tudo sairá muito bem. Seu número é o 6; use muito perfume para cortar o negativo.

Os que estão em um relacionamento podem decidir dar um passo importante no compromisso. Os solteiros terão dias de muita reflexão sobre a vida amorosa.

Lembre-se que o poder de atração pode trazer sorte, então peça o que você tanto deseja e lute para que isso se torne possível. Uma situação legal é resolvida. Sua cor que atrai abundância é o amarelo.

Gêmeos

Novas ideias surgem e você terá muita força para alcançar o que deseja. Evite deixar a indecisão e mudança constante de pensamento atrapalhar sua persistência e sabotar seu sucesso; conecte-se com a natureza e com sol pela manhã para ter mais clareza e afastar as dúvidas negativas.

Esta pode ser uma semana cheia de surpresas agradáveis ​. A sorte chega com o número 3. O seu melhor dia da semana será quarta-feira. Você pode viajar em breve.

Tente não brigar com o seu parceiro, lembre-se que você não pode controlar tudo; dê espaço e aproveite o relacionamento com leveza. A vontade de mudar de aparência bate na porta e ajuda a renovar a energia ao seu redor.

Câncer

Dias de sorte em tudo o que você faz nos negócios. Seu signo está sempre em busca de um amor compatível, mas você deve parar de negar tanto seus sentimentos e deixar ser amado.

Haverá reuniões em seu trabalho devido a mudanças. É o melhor momento para começar a estudar idiomas, pois isso abrirá muitas portas no seu campo profissional.

Lide com os problemas com uma maior positividade e ajude quem precisa com seus conselhos quando solicitados. Semana de muita comunicação com sua família e entes queridos.

Você terá sorte com o número 9. Sua cor de abundância é o azul e seu dia de prosperidade é segunda-feira.

Descubra mais sobre os signos do zodíaco:

Leão

É hora de se desfazer dos obstáculos que você mesmo construiu para poder finalmente alcançar o sucesso. É hora de agir sem medo.

Mentalize que as coisas negativas que possam estar à sua volta são afastadas e reflita sobre o que realmente é construtivo na sua vida.

Se você já insistentemente procurando o amor, é melhor mudar de direção e deixar que ele chegue; isso pode surpreender. Uma viagem pode acontecer.

Reuniões acontecem no trabalho e o reconhecimento chega. Você pode ter problemas nas articulações, principalmente nos joelhos, portanto, evite se esforçar em excesso.

Você manda algo para o conserto. Um animal de estimação pode surgir na sua vida. Seu número da sorte é 1 e sua cor para atrair a prosperidade e abundância é o vermelho.

Virgem

Momento de revolução em tudo que o cerca. É uma hora boa para realizar mudanças positivas e buscar o sucesso que tanto deseja; apenas seja mais discreto nos seus planos para o seu futuro para não ter as energias negativas dos outros gerando obstáculos.

Nesta quarta-feira você terá sorte com o número 11. Tente usar mais a cor da abundância que é o branco. Você ganha um presente que não esperava de um novo amor que o deixará muito feliz.

Para os virginianos que têm parceiro, alguns dias de conflito e ciúme podem marcar esta semana. Tente se acalmar e não entre em grandes discussões. Seu dia de sorte será a quarta-feira.

Libra

Chegou a hora de alcançar a felicidade em todos os sentidos e deixar para trás todos os rancores guardados. É preciso aprender a perdoar quem o magoou e com forças colocar esse ressentimento de lado.

Contatos são retomados com pessoas queridas. A sorte chega com o número 11. Tente usar um pouco de prata para se proteger da negatividade.

Alguém comprometido tenta investir em um relacionamento com você e é melhor evitar triângulos amorosos que causarão problemas. Uma gravidez pode acontecer

Sua cor de prosperidade é o vermelho e seu dia de sorte é sexta-feira. Você adquire algo que sempre quis.

Escorpião

Uma mudança radical pode acontecer e isso gerará a transformações, especialmente no trabalho. Não tire o olho dos seus objetivos e coloque seus esforços para alcançá-los.

Dinheiro extra pode, mas tente não gastar com coisas que não precisa e guarde para o futuro; na hora dos imprevistos é melhor estar preparado.

Cuide melhor da saúde e da alimentação para ter energia. A sorte chega até você com o número 15, tente usar o azul e vermelho para ter mais abundância.

Um amor muito apaixonado virá a você nestes dias e pode ser do signo de Áries, Leão ou Sagitário. Uma viagem pode ser planejada. Seu melhor dia é a terça-feira.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Sagitário

Momento em que sentimentos profundos ficam muito presentes em sua vida. Amores sinceros e amizades verdadeiras estarão presentes.

Haverá grandes mudanças em seu ambiente de trabalho; mantenha-se preparado para o que vier e invista na sua carreira. Seu dia de sorte é a quinta-feira. Suas cores de prosperidade são branco e laranja.

Projetos dão certo e é hora de começar uma nova vida de prosperidade. Seu número da sorte é 17. Cuidado com problemas estomacais ou úlceras; cuide da sua alimentação e fique mais relaxado.

Capricórnio

Será uma semana de novos começos. Não hesite em retomar seus estudos, iniciar uma segunda carreira ou aprender idiomas, pois ajudará no seu sucesso.

Um amor do signo de Peixes ou Áries pode voltar à sua vida, mas lembre-se de aprender com os erros do passado para não cometê-los novamente.

Você terá sorte com seu número 30. Use mais o preto e vermelho para atrair mais abundância. Não deixe de ter pensamentos positivos para realizar seus desejos, especialmente na vida financeira.

Controle mais seu caráter explosivo, que está fazendo as pessoas que amam se afastarem de você. Seu dia de sorte é o sábado.

Aquário

É hora de amadurecer e crescer profissionalmente em seu ambiente de trabalho. Lembre-se que seu signo vai passar por uma onda de energias positivas, por isso tome a decisão de ser reconhecido e lutar por isso.

Busque novas oportunidades e mentalize que tudo sai como o planejado para atrair as realizações com mais facilidade. Seu número da sorte é 19 e sua cor para atrair o amor é o rosa.

No amor você terá muita compatibilidade com os signos de Áries, Libra ou Escorpião. Organize documentos. Serão dias de muito amor em sua família.

Peixes

Semana de sorte em todos os sentidos para o seu signo. Tente colocar sua mente em tudo que você quer fazer para o seu futuro e você atraia a realização.

Você deve ser menos dramático em sua vida pessoal e aceitar as coisas ruins pelas quais pode passar e aprender com elas. Você terá sorte com o número 29, tente adicionar seu dia de nascimento para personalizar sua sorte.

Cuide de problemas de infecção de garganta e tente parar de fumar para ter mais saúde. Você dar passos que ajudam muito sua vida profissional.

No amor você pode encontrar alguém do signo de Câncer, Leão ou Sagitário que será muito compatível. Relacionamentos permanecem muito estáveis esta semana.