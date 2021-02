Game PUBG anuncia calendário competitivo para 2021

Foram anunciadas nesta segunda-feira (08) as novidades do cenário competitivo de PUBG de 2021, com quatro competições globais e um circuito de competições unificado com América Latina e América do Norte, na região que passa a ser chamada de Américas.

As primeiras informações sobre o circuito global foram apresentadas antes da abertura do PUBG Global Invitational S (PGI.S), competição internacional realizada na Coreia do Sul, com a participação de 32 equipes, incluindo a latino-americana Meta Gaming e a brasileira FURIA.

O torneio acontece de 5 de fevereiro a 28 de março, de acordo com informações da KRAFTONd

“Começando pelo PGI.S, serão quatro eventos globais em 2021. Com o sucesso da PUBG Continental Series (PCS) no ano passado, que, em três edições, ajudou a expandir o engajamento e as visualizações do público, o formato estará de volta nesta temporada, com a PCS4 sendo realizada em junho e a PCS5, em setembro”, detalhou.

Reunindo as melhores equipes do mundo, o PUBG Global Championship (PGC) encerrará a temporada, em novembro.

Como revelado, o PGC 2021 contará com equipes classificadas por meio de um sistema de pontuação nas competições regionais.

Com informações da KRAFTON

