Atualização beta do WhatsApp para Android revela duas novidades que serão liberadas em breve

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou nesta semana uma nova atualização beta para o sistema operacional Android, elevando a versão para 2.21.3.13.

No update, constam duas novidades para os usuários da popular plataforma, como revelado pelo site WABetaInfo.

Primeiramente, o WhatsApp possui um recurso que permite mostrar um “crachá de menção” na célula do grupo, toda vez que você for mencionado.

Apesar de ser um recurso já disponível para alguns usuários, o app trabalha em uma correção que será habilitada em uma atualização futura para todos.

Além disso, o app também lançou recentemente um novo pacote de adesivos animados chamado “Taters n tots”, liberado de forma gradativa. Confira:

📝 WhatsApp beta for Android 2.21.3.13: what’s new?

• Tracks about a mention badge, under development.

• New animated sticker pack: Taters n tots, available for previous updates too.https://t.co/zBa3QtV9Z7

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 5, 2021