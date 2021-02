8 maneiras de aproximar o seu filho do universo musical

Muitos pais tendem a forçar nos filhos o aprendizado de um instrumento musical que eles (os pais) admiram ou gostariam de saber tocar. Mas é claro que esse não é o melhor caminho para fazer as crianças se interessarem pelo universo musical. “Forçar a escolha pode fazer com que as crianças desistam do aprendizado ou ainda o considerem uma tarefa desagradável”, salienta Roberto Schkolnick, professor e assessor de musica em diversas escolas da rede pública e privada de São Paulo e um dos vencedores, na categoria educação infantil/música, do Prêmio Educador Nota 10, promovido pela Revista Nova Escola .

De modo geral, profissionais indicam aos pais que, antes de se decidir pelo aprendizado de um instrumento, procurem levar as crianças às aulas de musicalização. “A musicalização é o trabalho anterior ao estudo específico do instrumento. Na faixa etária da educação infantil, ou seja, do bebê até os seis anos, as crianças têm uma experiência mais lúdica, de brincar com descobertas do mundo sonoro. É importante que elas explorem as fontes sonoras e os materiais”, ressalta Roberto. Ele lembra que aprender a tocar um instrumento pode trazer vários benefícios às crianças, por trabalhar aspectos de organização racional e intelectual, a expressão, a sensibilidade e a percepção. A seguir, o professor dá algumas orientações para que os pais ajudem a despertar nos filhos o interesse por um instrumento musical. Confira.

1. APRESENTE OS DIFERENTES GÊNEROS: Samba, rock, música clássica, MPB, jazz… "Os pais têm a possibilidade de ampliar o repertório e inclusive a sonoridade de cada estilo”, sugere o professor de música. Por isso, abra a mente para canções além dos sucessos midiáticos.

2. EXPLORE A SONORIDADE: Procure fazer com que a criança tenha contato com diferentes instrumentos musicais ou materiais para explorar os sons. “Batucar um tambor ou uma lata, bater em uma superfície de madeira ou de plástico, tudo isso produz timbres diferentes. E essa experiência de descoberta precisa ser valorizada”, afirma Roberto.

3. MOSTRE AS DIFERENÇAS ENTRE OS SONS: A princípio, pode ser difícil identificar o som de cada instrumento musical em uma canção, por isso, é interessante apresentá-los separadamente às crianças e, depois, em conjunto. O professor explica que para conhecer os elementos presentes em uma determinada canção é preciso um treino de escuta, de percepção, de reconhecimento do som.

4. APROVEITE A TECNOLOGIA: É possível encontrar aplicativos com trilhas de instrumentos musicais e isso pode ajudar a apresentar os sons às crianças, principalmente para os pais que não tocam ou não têm acesso fácil a um instrumento.

5. CRIE “INSTRUMENTOS”: Existem vários tutoriais na internet sobre como fazer um chocalho caseiro ou um violão com uma caixa de papelão e elásticos. “Se for pedrinha, areia ou arroz, o timbre muda completamente, fica mais grave ou agudo, e já é possível conseguir o discernimento sobre as variações de timbre conforme os materiais”, descreve o professor.

6. ATENTE AO DESENVOLVIMENTO: Para Roberto,iniciação aos estudos de um instrumento musical deve ser feita a partir dos sete anos. "Essa data é uma possibilidade de começar porque o sistema corporal da criança está mais amadurecido. Antes, você não tem essa coordenação fina exigida”, explica.

7. CUIDADO COM BRINQUEDOS SONOROS: Brinquedos como tecladinhos ou baterias com luzinhas são interessantes, mas não devem substituir o instrumento original. "Essa experiência pode ser gostosa para escutar a música, mas é legal conhecer como são os instrumentos musicais reais porque, às vezes, a realidade não é próxima”, alerta Roberto.

8. DEIXE SEU FILHO ESCOLHER: “É importante perceber como está sendo o vínculo daquela criança com o instrumento, se ela está se identificando”, destaca o professor de musica. Com sensibilidade, os pais podem perceber se a criança prefere instrumentos mais melódicos ou de percussão, e, assim, fazer escolhas mais assertivas.

Leia também: Unicef lança podcasts diários com contação de histórias e música para crianças