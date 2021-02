Os signos que se vingam no amor de forma imbatível

Alguns signos do zodíaco podem se vingar quando são decepcionados no amor e nunca fazem isso sem saber que o troco será bem dado. Confira quais são:

Áries

O ariano não espera para elaborar vinganças e age de forma rápida, devolvendo na mesma moeda e sem pensar nas consequências. Ele pega o outro de surpresa, pois assume uma postura dura, por mais que a decepção tenha sido grande. Este signo pode até sofrer, mas só depois que vingou a injustiça.

Gêmeos

O geminiano não se vinga por qualquer coisa, mas quando decide dar esse passo fará as coisas bem e com tudo pensado. Ele nunca está sozinho nessa missão e pode sua influencia para que outras pessoas o ajudem a dar o troco que deseja. Ele pode também colocar os sentimentos de lado e agir com muito estratégia.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Leão

O leonino é imbatível na hora de se defender e pode usar a vingança como estratégia de proteger sua reputação ou coração. Ele é enérgico e não se importa com o gasto de energia ou esforços, podendo ir até as últimas consequências para ver quem o prejudicou pagar de alguma forma.

Aquário

O aquariano pode até ser pego de surpresa, mas ele também é rápido no gatilho quando deseja se vingar de alguém que o decepcionou. Ele consegue se desconectar do desequilíbrio emocional e deixa a racionalidade tomar conta, agindo com determinação e conseguindo afetar o outro exatamente como deseja.