Balinhas podem ser armas para diagnosticar a covid-19

Na luta contra a expansão desenfreada do coronavírus, cientistas da Ohio State University, nos Estados Unidos, criaram uma bala com oito sabores diferentes para ajudar a diagnosticar a covid-19.

Com ajuda de um aplicativo, a ideia é que a pessoa coma uma bala por dia e preencha um pequeno questionário que visa detectar pequenas alterações no olfato e paladar. A bala foi desenvolvida para ativar dois caminhos do olfato, o nariz e o final da garganta.

O aplicativo fará perguntar sobre o cheio de cada bala, o gosto, e com base nesses dados fará um diagnóstico se existe uma perda brusca nos sentidos, e em caso positivo iniciar isolamento imediatamente e procurar um posto de saúde e testar para covid-19.

A pesquisa ainda está em teste e se for aprovada na primeira fase irá ser testada em 2,8 mil pessoas por 90 dias.