O alerta para a vida amorosa de cada signo no 1° fim de semana de fevereiro

Durante este fim de semana Vênus em Aquário forma quadratura com Urano em Touro, o que pode afetar a vida amorosa de cada signo do zodíaco. Confira o alerta que seu signo receberá:

Áries

Momento de ter muito cuidado com tudo o que possa envolver dinheiro e amor. Lembre-se de não agir de forma irracional e pensar bem antes de tomar qualquer decisão.

Touro

Momento de olhar para quem você é e como se mostra ao mundo. Seja consciente dos seus desejos e trate a si mesmo compreensão, identificando o que pode realmente ser mudado ou faze-lo feliz.

Gêmeos

Momento de aprender até mesmo com as decepções amorosas. Fique atento e entenda as entrelinhas, pois elas podem dizer coisas muito importantes.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Câncer

Momento de descobrir quem realmente está ao seu lado e como é necessário valorizar essas pessoas. Nem sempre é fácil perceber que alguns relacionamentos são superficiais, mas é preciso.

Leão

Momento que pede responsabilidade nas decisões importantes. Evite que as coisas externas desgastem os relacionamentos e avalie seus pensamentos com atenção; o diálogo será fundamental.

Virgem

É melhor não se julgar velho de mais para aprender e abrir a mente para novas descobertas. Lembre-se que todo mundo pode ensinar coisas importantes ou dar conselhos valiosos.

Libra

É preciso ter cuidado com o pessimismo e encontrar respostas para o que não funcionou no passado, libertando-se do que não deu certo. Chegou a hora de dar novas chances ao amor.

Escorpião

Decisões importantes podem chegar na vida amorosa, especialmente relacionada a novos passos nos relacionamentos e comprometimento. Tome decisões levando em conta os sinais da mente e do coração.

Sagitário

Momento de ter mais cuidado com as falhas na comunicação e as diferenças, buscando resolver tudo com calma e muita empatia. Confrontos não levarão a nada.

Capricórnio

É importante aproveitar os momentos de amor e diversão, mas mantenha-se responsável com a saúde e finanças.

Aquário

Este é um momento intenso, no qual você pretende reivindicar a própria identidade e liberdade; além de não deixar que os outros o controlem, tenha cuidado para não em conflitos que não levarão a nada.

Peixes

Tudo aquilo que incomoda pode ficar mais evidente e a comunicação deve ser usada com cuidado para buscar as soluções. Evite discutir os problemas sem buscar uma solução construtiva.