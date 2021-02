Os signos que podem ficar mais sensíveis neste fim de semana

Durante o primeiro fim de semana de fevereiro de 2021 alguns signos do zodíaco podem ficar mais sensíveis e devem tomar alguns cuidados. Confira quais são:

Touro

Este é um momento de maior sensibilidade para você, mas também marca a necessidade de acreditar no próprio potencial e não negociar a liberdade. Não deixe que algumas pessoas o diminuam ou imponham suas vontades em você; é preciso descobrir seus verdadeiros objetivos ou o que move sua felicidade e insatisfeito realmente.

Gêmeos

Seus relacionamentos entram em foco durante este fim de semana e alguns sentimentos intensos não podem ser ignorados. Se questões difíceis surgirem, prefira dialogar com calma e se abrir aos poucos, evitando despejar todos os problemas de uma vez. Lembre-se que adiar conversas importantes por medo da rejeição só é uma opção se você ainda não se sentir preparado, do contrário é falta de maturidade.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Leão

Uma energia sensível faz com que você se conecte mais com suas emoções e paixões. Os próximos dias podem ser reveladores sobre questões da vida amorosa e relacionamentos, iluminando desejos e mostrando o que realmente pode fazê-lo feliz. Aproveite esta fase para superar e ter novos inícios, se compromissando com a felicidade e realizando mudanças necessárias.