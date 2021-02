Programa da Ana Maria Braga ensina receita de charutinho de folha de uva

No Programa Mais Você desta sexta-feira (5), a apresentadora Ana Maria Braga mostrou a receita do charutinho de folha uva recheada, mas o cozinheiro desta vez foi o refugiado Omar Suleibi, que vive no Brasil.

Omar explicou para Ana Maria Braga que ele e a família fugiram da guerra da Síria e vieram parar em São Paulo, mais especificamente na zona leste, onde vivem atualmente.

O charutinho de folha de uva é uma receita fácil de fazer que fica pronta em cerca de 40 minutos.

Veja como fazer a receita de Charutinhos de Folhas de Uva Recheados de Carne.

Ingredientes

500 gramas de folhas de uva

1 quilo de arroz

200 gramas de carne moída

1 colher de curry

1 colher de pimenta preta

1 colher de tempero sírio

1 colher de sal

3 colheres de azeite

2 batatas

1 limão

3 colheres de óleo

COMO FAZER

Num recipiente, misture bem a carne moída com o arroz ainda cru e os temperos. Após a carne e o arroz estarem bem misturados, é necessário preparar os charutinhos. Isso é feito colocando a folha de uva com a parte mais grossa para cima, colocando o recheio dentro e enrolando.Quanto estiver enrolando, faça uma dobra para dentro, de modo a fechar as laterais do charuto com a folha de uva. Pegue uma panela com pouco óleo e forre o fundo com batatas fatiadas. Coloque os charutinhos sobre as batatas. Isso evitará que as folhas queimem. Encha a panela com água até cobrir os charutinhos e deixe cozinhar de 30 a 40 minutos com a panela tampada, até que o arroz e a carne cozinhem dentro do charuto.

Sirva com fatias de limão.