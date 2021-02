10 alimentos que favorecem o aprendizado das crianças

Você sabia que seguir uma boa alimentação pode ajudar muito na hora dos estudos? É que existem certos alimentos que estimulam o aprendizado, ao contribuir com o desenvolvimento cerebral, o fortalecimento da memória, a assimilação e o raciocínio. Motivos, portanto, não faltam para convencer seu filho a manter uma alimentação saudável desde os primeiros anos de vida.

“O ideal é que a criança tenha uma alimentação variada desde a introdução alimentar. Isso fará com que diminuam os riscos de seletividade alimentar e problemas em experimentar alimentos novos quando estiverem maiores”, explica a nutricionista Luna Azevedo, do Rio de Janeiro.

A seguir, conheça dez alimentos importantes para o aprendizado e saiba quais são seus principais nutrientes e como eles podem turbinar o cérebro e a saúde!

Alimentos indicados ao consumo das crianças

1. Frango: rico em ferro e em niacina, a carne de frango é uma das opções mais saudáveis de proteína animal. Seus nutrientes são essenciais para a saúde do cérebro, colaborando também para a manutenção da memória, combate da obesidade e fornecimento de energia para o organismo.

2. Ovo: trata-se de uma excelente fonte de proteína, além dos altos níveis de colina, nutriente que contribui para o processo de destoxificação do organismo e composição da membrana celular. O ovo também auxilia na prevenção de doenças como diabetes, hipertensão e anemia, devido a grande quantidade de ferro e vitaminas presentes em sua composição.

3. Chia: essas sementinhas tão pequenas são verdadeiras bombas de ômega-3! Nutriente fundamental para o desenvolvimento cognitivo e proteção cerebral.

Segundo a nutricionista, os ácidos eicosapentaenoico (EPA), docosa-hexaenoico (DHA) e alfalinolênico (ALA) – presentes na chia – são os principais constituintes dos lípideos que formam as membranas cerebrais e são fundamentais para o desenvolvimento da retina e para o neuro desenvolvimento da criança.

4. Castanhas: castanha-do-pará, castanha de caju, amêndoas e nozes são alimentos ricos em vitaminas do complexo B. Importantes protetores do sistema neurológico e que atuam também no metabolismo energético. “Baixos níveis de vitaminas do complexo B estão associados à problemas de memória e a diversas doenças neurológicas como Alzheimer e Parkinson”, alerta Luna Azevedo.

5. Brócolis: outra grande fonte de colina, o brócolis também contribui para o bom funcionamento cerebral, redução da inflamação, controle do açúcar no sangue e diminuição da prisão de ventre.

6. Nozes: são fonte de gorduras boas, que contribuem para o aumento do colesterol bom (HDL) e diminuição do colesterol ruim (LDL) no organismo. “A coenzima Q10, presente na noz, atua contribuindo para o bom funcionamento das mitocôndrias, tornando-a importantíssima para as funções cognitivas”, ressalta Luna Azevedo.

7. Amendoim: o zinco presente na oleaginosa atua na síntese de proteínas importantes para a produção de neurotransmissores e sua deficiência está associada ao prejuízo no crescimento e maturação dos neurônios. “Para amendoim e oleaginosas, a forma de pasta é uma maneira mais segura de apresentação, pois, por serem duros e difíceis de mastigas, podem oferecer risco de engasgo, principalmente em crianças pequenas”, aconselha a nutricionista.

8. Espinafre: hortaliças verde-escuras, como o espinafre, são uma boa fonte de ferro, mineral que possibilita o transporte de oxigênio entre as células, colaborando para a produção de energia celular e cerebral. A folha também ajuda a prevenir problemas de visão e anemia.

9. Aveia: a aveia é outros dos alimentos que estimulam a aprendizagem devido ao seu alto teor de antioxidantes. Esses compostos ajudam a eliminar os radicais livres responsáveis pela deteriorização celular. Além disso, o ingrediente é um ótimo aliado no controle do diabetes, evitando picos glicêmicos e proporcionando a sensação de saciedade por mais tempo.

10. Morango: a fruta também é outra fonte de antioxidantes, colaborando para a melhora da imunidade, bom funcionamento cerebral e combate de radicais livres. Os antioxidantes podem ser encontrado em outras frutas vermelhas, além do morango, como cereja, amora e blueberry.

