Telescópio Hubble da NASA identifica impressionante interação interestelar no espaço

O telescópio Hubble da NASA identificou, recentemente, uma impressionante interação interestelar no espaço. A informação foi compartilhada pela agência no blog oficial.

"A vida de uma nebulosa planetária é freqüentemente caótica, desde a morte de sua estrela-mãe até a dispersão de seu conteúdo no espaço. Capturado aqui pelo telescópio espacial Hubble da NASA/ESA, ESO 455-10 é uma dessas nebulosas planetárias, localizada na constelação de Scorpius", detalhou.

As conchas oblatas, anteriormente mantidas juntas como camadas de sua estrela central, não apenas dão a esta nebulosa planetária sua aparência única, mas também oferecem informações sobre a nebulosa.

"Visto em um campo de estrelas, o arco assimétrico distinto de material sobre o lado norte da nebulosa é um sinal claro das interações entre o meio interestelar".

O meio interestelar é o material como gás difuso entre sistemas estelares e galáxias. A estrela no centro permite que o Hubble veja a interação com o gás e a poeira da nebulosa, o meio interestelar circundante e a luz da própria estrela.

Ainda de acordo com a NASA, acredita-se que as nebulosas planetárias sejam cruciais no enriquecimento galáctico, pois distribuem seus elementos, particularmente os elementos de metal mais pesados ​​produzidos dentro de uma estrela, no meio interestelar que, com o tempo, formará a próxima geração de estrelas. Confira:

Seen in a field of stars, the nebula ESO 455-10 dazzles in this #HubbleFriday image.

Located in the constellation Scorpius, ESO 455-10 is distributing its elements into the interstellar medium, which will in time help to form the next generation of stars: https://t.co/1riLnka5Bz pic.twitter.com/b8H0Lnex1r

— Hubble (@NASAHubble) January 29, 2021