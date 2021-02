Clubhouse é nova rede social que compartilha áudios

Parece que a era do conteúdo em áudio chegou para ficar: a popularização dos audiolivros e dos podcasts têm impulsionado conteúdo nesse formato. Longe das fotos do Instagram e dos vídeos do TikTok, imagina receber um áudio de Oprah Winfrey, Kevin Hart ou Ashton Kutcher. Impossível? Continue lendo.

Apostando nessa tendência, um app foi lançado com a proposta de contar, pelo menos inicialmente, com a participação de celebridades. Ainda exclusivo para convidados, o app Clubhouse oferece uma alternativa às redes sociais que conhecemos. Lá, é possível compartilhar conteúdo a partir de gravações de voz feitas pelo celular. Apesar de estar disponível apenas para o sistema iOS, já tem 600 mil usuários.

Leia mais:

Foto: Pexels/ Ekaterina Bolovtsova

Funciona como se fosse um podcast aberto, onde qualquer um pode ouvir uma conversa e gravar sua participação. Os temas, agrupados por salas, são filtrados de acordo com as preferências do usuário e existem inúmeros temas, tais como palestras, músicas, tecnologia, fofoca, etc.

Se você preferir manter a sua conversa privada, pode criar um chat reservado, mais ou menos como acontece hoje pelo app de troca de mensagens WhatsApp, mas sem a possibilidade de escrever textos.

Por enquanto, para participar você precisa ser convidado por um usuário ativo, ou então fazer o seu pré-cadastro e já garantir o seu @. O problema é que, até agora, a empresa responsável pelo app não divulgou quando vai permitir o acesso dos “pobres mortais”. Por enquanto, nos resta esperar e ficar de olho em tudo o que falam por aí.