Retrospectiva PlayStation: tema gratuito está disponível para os jogadores PS4 comemorarem sua jornada em 2020

Até o dia 2 de março de 2021, os jogadores PS4 (PlayStation 4) podem acessar sua Retrospectiva PlayStation 2020 e compartilhar os detalhes, incluindo troféus, games mais jogados, horas de jogo e mais.

A novidade foi revelada pela Sony nesta semana. "Para comemorar a nossa jornada em conjunto, estamos felizes em trazer de volta o nosso relatório de fim de ano, para que possamos relembrar as várias conquistas nos games em 2020", detalhou.

Ainda de acordo com as informações, se você é um jogador PS4 e também possui um PS5 que usou durante 2020, poderá encontrar algumas estatísticas gerais da sua experiência PS5.

"Este ano, você também encontrará as estatísticas coletivas de todos os jogadores PlayStation durante 2020, como quantos inimigos morreram de medo em Ghost of Tsushima, horas totais jogadas de The Last of Us Part II, e o total de Home Runs em MLB: The Show 20", completou.

Um Tema Dinâmico gratuito com os símbolos PlayStation também está disponível para jogadores PS4.

Com informações da Sony

