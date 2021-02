Os signos que serão mais desafiados pelo Mercúrio retrógrado de fevereiro de 2021

Até 25 de fevereiro, Mercúrio, o planeta da comunicação, permanecerá retrógrado em Aquário, trazendo muitos desafios para alguns signos do zodíaco. Confira quais são:

Touro

É importante valorizar o que muda junto e o acompanha nas transformações. Lembre-se de que isso significa se abrir para a evolução e não permanecer estagnado no mesmo lugar apenas por medo de ter que seguir sozinho. Novas jornadas podem ser iniciadas e é preciso alinhar alguns acordos ou planos para esta nova realidade. Abra-se para receber o que vier e execute.

Leão

A superficialidade pode ser mais fácil, mas ela já não o completará. Essa energia o motivará a enxergar a realidade como ela é e ter uma maior percepção sobre o que você vem plantando na vida. É importante ouvir seu coração e começar a experimentar novas formas de sentir, amar e permitir-se.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Escorpião

Perceber que algo não é como parece não será fácil, mas é preciso deixar a poeira abaixar para encontrar o caminho para a felicidade ou apenas realizar novas tentativas. Finalizações tendem a chegar na sua jornada e é necessário encontrar a força para se motivar com as mudanças, encontrando a luz e o recomeço.

Aquário

Algo transformador está chegando à sua vida e é preciso se orientar com paciência e percepção para seguir os caminhos corretos. Não tenha medo de observar ao seu redor e fazer as pazes com, aceitando que tudo o que você já vivenciou é responsável pelo seu crescimento. Seguir em frente de forma orientada evitará os transtornos.