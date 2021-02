Novo recurso carrinho facilita compras pelo aplicativo WhatsApp

O novo recurso carrinho, anunciado recenemtente pela plataforma, facilita compras pelo aplicativo WhatsApp

Como revelado pelo app, o carrinho é uma ótima alternativa para clientes enviarem seus pedidos a empresas que vendem vários itens, como restaurantes ou lojas de roupas.

"Com o carrinho, as pessoas podem explorar o catálogo, selecionar diversos itens e enviar o pedido por mensagem para a empresa. Essa nova experiência de compra e venda simplificará o controle de perguntas sobre pedidos, o gerenciamento de solicitações e o fechamento de vendas", detalhou.

Ainda de acordo com as informações do app de mensagens, usar o carrinho é muito fácil, já disponível para os ususários.

"Abra o catálogo para encontrar os itens que você deseja comprar e toque em “Adicionar ao carrinho”. Assim que todos os itens forem adicionados ao carrinho, envie-o à empresa por mensagem", completou.

Com informações do app de mensagens

