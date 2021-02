5 passos para estimular o cérebro do seu filho

As interações do dia a dia ajudam a estimular o cérebro e criar conexões neuronais antes mesmo do seu filho aprender a falar. Segundo o Centro de Desenvolvimento Infantil da Universidade de Harvard, esse tipo de atividade pode ser realizada em qualquer momento do dia e funciona como uma verdadeira ginástica para o cérebro da criança. “As interações de serviço e retorno moldam a arquitetura do cérebro. Quando um bebê ou criança pequena balbucia, gesticula ou chora, e um adulto responde adequadamente com contato visual, palavras ou um abraço, conexões neurais são construídas e fortalecidas no cérebro da criança que apóiam o desenvolvimento de habilidades de comunicação e sociais”, destacam pesquisadores do centro americano. Trata-se de algo semelhante a um jogo de tênis, vôlei ou pingue-pongue – um vaivém divertido e que fortalece a capacidade dos pequenos. “Quando os cuidadores são sensíveis e respondem aos sinais e necessidades de uma criança pequena, eles fornecem um ambiente rico em experiências de servir e retribuir”, afirmam.

Conheça 5 ações que estimulam o desenvolvimento do cérebro da criança (no final do texto, assista a um vídeo sobre o assunto).

1 – Procure compartilhar o foco

Se a criança está interessada em algo é possível perceber: ela aponta para o objeto, mexe os braços e as pernas, olha fixamente para ele e emite sons com a boca. Isso é um sinal. Ao perceber esse interesse, estimule a curiosidade da criança compartilhando o foco de observação. Você pode, por exemplo (algumas vezes ao dia), apontar e olhar para o objeto que ela está curiosa.

Benefícios

Ao observar esses momentos, você aprenderá muito sobre as habilidades, interesses e necessidades da criança. Você vai incentivá-los a explorar e fortalecer o vínculo entre vocês.

2 – Ofereça apoio e incentive

É possível responder às ações de uma criança com palavras gentis e de incentivo, como “muito bem”, “isso mesmo” e “está certo”. Até mesmo expressões faciais e movimentos corporais podem motivar a criança em suas brincadeiras. Você também pode pegar o objeto para o qual a criança está apontando e trazê-lo para perto, entre outras atitudes que a ajudem em seus interesses.

Benefícios



Encorajar e apoiar a criança é uma forma de retribuir seus interesses e curiosidades. Nunca ter uma “devolução” do cuidador pode ser estressante para o bebê. Ao dar uma devolutiva, a criança sabe que seus pensamentos e sentimentos são ouvidos e compreendidos.

3 – Dê nome às ações e aos objetos

Se você nomeia algo que a criança está vendo, fazendo ou sentindo, cria conexões de linguagem importantes em seu cérebro, mesmo antes que a criança possa falar ou entender suas palavras. Você pode nomear qualquer coisa – uma pessoa, uma coisa, uma ação ou um sentimento. Se a criança aponta para os pés, você também pode apontar para ela e dizer: “Sim, esses são os seus pés!”

Benefícios

Ajudar a compreender o mundo em que vive e o que esperar dele. Além disso, nomear as coisas também fornece vocabulário para o bebê, assim ele poderá usar todas essas palavras mais tarde, e permite que saiba que você se importa com ele. Quando você define o que as crianças estão focando, você as ajuda a compreender o mundo ao seu redor e saber o que esperar.

4 – Garante que a interação vá e volte

Dê à criança a oportunidade de responder, seja com a fala ou ações de seu corpo. Quando você fizer uma ação ou uma pergunta, aguarde que ele responda. Se o avô pergunta: “Você quer esse cobertor em cima de você”, ele deve esperar a resposta do neto antes de fazer uma nova ação ou pergunta. Essa espera do cuidador é crucial. As crianças precisam de tempo para formular suas respostas, especialmente quando estão aprendendo tantas coisas ao mesmo tempo. Você pode fazer isso de forma pontual ou por várias vezes seguidas.

Benefícios

Ensinar o bebê a adquirir paciência e autocontrole e a conviver com os outros. Ao esperar, você dá a elas tempo para que desenvolvam suas próprias idéias e construam sua confiança e independência. Esperar também ajuda os pequenos a entenderem suas necessidades.

5 – Pratique ‘finais’ e ‘começos’

É comum que as crianças sinalizem quando estão cansadas de uma atividade ou prontas para seguir para uma nova diversão. É muito importante, logo, prestar atenção nos sinais que elas demonstram, como largar um brinquedo e pegar outro, mudar de direção ao caminhar, apontar para outro objeto. Esses são só alguns exemplos de movimentos que a criança pode fazer para mostrar que acabou uma atividade e que quer começar outra. Quando você consegue perceber esses momentos, pode incentivar a criança a criar iniciativa e a explorar o mundo.

Benefícios

Ao encontrar momentos para as crianças assumirem a liderança, você as apoia na exploração de seu mundo – e torna possível mais interações de servir e retribuir.

