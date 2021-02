Como fazer lombo na panela de pressão, receita da Ana Maria Braga

A apresentadora Ana Maria Braga ensinou no programa desta quarta-feira como fazer uma receita de lombo de poço na panela de pressão, com creme feito à base de requeijão cremoso e maionese.

É uma receita rápida que lembra muito um estrogonofe e o resultado é um prato cremoso e muito saboroso que pode ser servido em qualquer época do ano.

Veja os ingredientes

1 copo ou 220 gramas de requeijão

1 xícara de chá ou 230 gramas de maionese

1 xícara e meia de chá ou 360 mililitros de água

1 quilo e meio de lombo de porco cortado em cubos pequenos

2 pimentas dedo-de-moça picadas

Tomilho debulhado a gosto

1 colher e meia de sopa de sal

15 dentes de alho inteiros sem casca

1 fio de azeite

Meia xícara ou 120 mililitros de água

Como fazer o creme:

Misture bem 1 copo de requeijão, 1 xícara de chá de maionese e 1 xícara e meia de água. Use o batedor de arame para conseguir uma mistura homogênea.

Como fazer o Lombo

– Em uma vasilha, tempere um quilo e meio de lombo de porco cortado em cubos pequenos. Use 2 pimentas dedo-de-moça picadas, tomilho a gosto, uma colher e meia de sopa de sal e 15 dentes de alho inteiros sem casca.

– Aqueça bem a panela e pressão e acrescente um fio de azeite. Jogue a metade do lombo picado para dourar em fogo alto.

– Quando a carne tiver dourado e a panela formar uma crosta no fundo, retire o lombo e reserve.

– Jogue um quarto de xícara de água na panela para retirar a crosta que ficou no fundo. Jogue o caldo em cima do lombo.

– Faça o mesmo com a outra metade do lombo temperado, inclusive o caldo com a crosta da panela.

– Retorne com toda a carne para a panela de pressão e despeje o creme de requeijão em cima, tampe a panela e leve ao fogo baixo. Marque 15 minutos após pegar pressão, para dar tempo da carne ficar macia.

– Sirva com arroz branco, legumes ou massa fresca.