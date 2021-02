Campanha maliciosa se passa pelos Correios e dissemina trojan bancário

Uma nova campanha de phishing se passa pelos Correios e dissemina o trojan bancário Vadokrist. De acordo com informações da ESET, é um trojan amplamente atuante no Brasil.

"Essa vertente de disseminação se propaga via phishing e informa a vítima de que uma suposta encomenda tentou ser entregue via Sedex, mas o destinatário estava ausente e, por isso, o pacote retornou ao centro de distribuição", detalhou.

Segundo orientações destacadas no e-mail, para que a vítima possa reaver a “encomenda”, é necessário baixar, preencher o formulário o e levá-lo a central de distribuição junto com os documentos solicitados.

Como revelado, com a instalação do arquivo falso com o malware, é possível fazer a aplicação da campanha maliciosa.

Fique atento

Ainda de acordo com a página, se uma entrega realmente não pode ser feita e é necessário retirá-la nos Correios, o site oficial da empresa informa os meios adequados para que isso seja feito e certamente não exige um formulário exclusivo enviado por e-mail.

Com informações da ESET

