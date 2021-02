Beleza minimalista: Skin Tint é a tendência para 2021

Definitivamente, a era das bases pesadas e da textura mate se foi. Cada vez mais as tendências do mercado da beleza apontam para peles bem cuidadas que, consequentemente, requerem menos maquiagem para disfarçar as imperfeições. Menos é mais! O comportamento minimalista presente há anos na arquitetura, moda e decoração parece que chegou com força no mercado de cosméticos.

Segundo um levantamento divulgado pelo Pinterest, as buscas para conseguir uma pele brilhante de forma natural aumentaram 4 vezes nos últimos anos. A busca por “maquiagem natural para todos os dias” aumentou 180% em 2020.

Mas, afinal, o que é minimalismo? O termo se refere a uma série de movimentos artísticos, culturais e científicos ocorridos no século XX que preconizam o uso de poucos elementos fundamentais. Na maquiagem, o minimalismo se manifesta tanto no número de produtos usados, quanto na quantidade desses produtos.

Skin Tint é o nome que se dá a bases de formulação levíssima, que ajudam a corrigir imperfeições, sem pesar e nem “deletar” as características da pele, como as sardinhas. A diferença entre esse produto e os BBs e CCs Creams é que o skin tint possui uma formulação que hidrata, ilumina e de rápida absorção. Enquanto esses primeiros dão uma cobertura um pouco maior.

Listamos os produtinhos com essas características fáceis de encontrar no mercado e com preço acessível.

